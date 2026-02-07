Orihuela y Latinoamérica, hermanados por el Benidorm Fest con Miranda! & Bailamamá: "Solo buscamos pasarlo bien"

Las canciones pueden nacer sin un motivo aparente o responder a un objetivo muy concreto. Este es el caso de la unión entre dos proyectos que conocen bien el poder mediático de la música. Por un lado, Miranda!, una auténtica eminencia del pop argentino que continúa ampliando su base de seguidores en España. Por otro, el oriolano Óscar Ferrer, única representación alicantina en esta quinta edición del Benidorm Fest, que compite bajo el pseudónimo Bailamamá y que ya conoce de primera mano la vorágine del certamen.

Juntos han creado desde cero un tema exclusivo para el festival que fusiona sus universos sonoros en clave de electropop con aires glam. Estarán interpretando en directo Despierto amándote, un grito exagerado al amor romántico entendido como una enfermedad positiva. La propuesta, no exenta de ironía y humor, podrá verse sobre el escenario del Palau d’Esports L'Illa este jueves 12 de febrero durante la segunda semifinal.

Entramos en la recta final de la quinta edición del Benidorm Fest. ¿Cómo están viviendo estos días previos?

Bailamamá: Con muchísima emoción y con ganas de que esto empiece por fin. Volver aquí por mi parte (participó en la primera edición con Varry Brava) me hace mucha ilusión, y tenemos muchas ganas de subirnos al escenario para ensayar y ver cómo está quedando la escenografía con toda la iluminación que hemos preparado. Hace muchos meses que se presentó la canción y estamos deseando enfrentarnos a estos momentos.

Miranda!: Para nosotros es la primera vez y estamos aprovechando para conocer un poco la ciudad y a los compañeros que van a participar en el Fest. Ya los habíamos visto el año pasado en la presentación de la candidatura, y ahora nos encontramos con muchos más. Hay buena onda y se siente un ambiente lindo de camaradería entre todos. Aunque participamos en una especie de competencia, no se siente así; más bien, estamos trabajando para hacer un lindo show para que la gente lo disfrute, ya sea por televisión o en directo.

¿Por qué decidieron cruzar el charco para entrar en esta burbuja que es el Benidorm Fest?

M: Primero por las ganas que nos daba. Era como una especie de fetiche de ver el festival a la distancia, de tantas performances memorables que recordábamos. Cuando llegó la posibilidad de participar, tanto Ale como yo dijimos que sí, y fue como un capricho que se convirtió en realidad. Luego, al materializarse, hicimos la canción que nos parecía perfecta y en la onda del festival. Todo fue cuajando, acercándonos a lo que queríamos: un show en vivo para pasarlo bien, disfrutarlo y que nos quede como una experiencia memorable.

¿El festival se sigue en Latinoamérica?

M: Tiene sus seguidores pero no es tan mediático como aquí, es obvio. Nosotros en concreto sí que lo hemos visto bastante porque somos muy fans de la música de España y Europa.

Este festival tiene la capacidad de generar una proyección bastante importante a nivel europeo. No obstante, este año no tiene el aporte de Eurovisión. ¿Cómo viven esto?

M: Sinceramente, lo vivimos como una oportunidad de expandir nuestra música en España. Hace mucho que venimos, pero sentimos que aún tenemos un camino por recorrer; cada vez que venimos, juntamos más gente, tocamos en más lugares. Este año tenemos hemos hecho una apuesta fuerte y en noviembre volveremos con Miranda! al Movistar Arena en Madrid y al San Jordi Club en Barcelona. Son fechas importantes y este festival nos da una promoción que nunca antes habíamos tenido. Por tanto, no tenemos fantasía europeas; estamos enfocados en España y queremos que nos vaya bien aquí.

¿Cómo estaba la situación con respecto a este tema cuando se presentaron al festival?

B: No estaba claro. Se hablaba de la posibilidad de que el festival se desvinculase de Eurovisión, pero no se sabía exactamente. Pero es que nos daba igual, porque el Benidorm Fest tiene identidad y peso propio. Es un festival que permite al público mayoritario escuchar los proyectos, y no hace falta ir a Eurovisión para que tenga sentido. Hubiera sido bonito, no te lo voy a negar, pero así también está bien. Es la decisión que han tomado y estamos de acuerdo con eso.

Hablemos de la canción, que se ha colocado en lo más alto a nivel de escuchas en Spotify. ¿Cómo valoran la expectación generada por Despierto Amándote?

M: Sí, es cierto, tenemos buena posición en Spotify, pero no damos por hecho que esto refleje lo que pasará en el festival. Tenemos más de 20 años de carrera y más de 10 millones de escuchas acumuladas, así que es razonable que nuestra canción tenga más reproducciones. Tomamos estos números con calma.

B: Nosotros vamos a intentar ser ajenos a eso y vamos a centrarnos en hacer un buen show, divertirnos con la canción y que el público conecte con lo que presentamos. Luego veremos cómo reaccionan nuestros compañeros y el jurado. Lo más bonito de todo esto, más allá de la competitividad, es que haya música en televisión y que el público participe.

¿Tienen algún favorito entre sus compañeros?

B: No, la verdad, ninguna canción nos gusta (ríe).

M: Esto apúntaselo a Óscar.

B: ¡Apúntamelo a mí!

Óscar Ferrer y Miranda!, durante la presentación de los participantes del Benidorm Fest / INFORMACIÓN

Miranda!, cuando pensaron en venir al Benidorm Fest, ¿qué les llamó la atención de Óscar para unir fuerzas?

M: Conocemos la obra de Óscar desde hace mucho. Admiramos a Varry Brava desde que escuchamos el disco de Demasié. Durante un viaje a España, contactamos y colaboramos en vivo varias veces, incluso durante la pandemia. Nos resultó natural unirnos a esta aventura. Fue grato recibir sus vocales y trabajar sobre ellas; sentimos que logramos un sonido que representa tanto a Bailamamá como a Miranda!

Es una manera de hermanar España y Latinoamérica.

M: Sí, ese siempre ha sido nuestro propósito: acercarnos a la música de España, que nos ha influido mucho desde nuestros inicios, y aprovechar la oportunidad de colaborar más cerca de ella. Lo demás viene como consecuencia. Ahora, por ello, ha llegado esta oportunidad que vamos a aprovechar a lo grande.