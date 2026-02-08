Más de 2.000 festeros clausuran con éxito el Mig Any de Altea

Éxito de participación en el Mig Any de las fiestas de Moros y Cristianos de Altea en honor al patrón San Blas que tendrán lugar del 25 al 29 de septiembre. Con el desfile de más de dos mil festeros por las calles del centro del casco urbano, desde el polideportivo hasta el Ayuntamiento de Altea, y el posterior depósito de las banderas y estandartes de las 21 filaes moras y cristianas en el Casal Fester para su custodia, han acabado este domingo por la tarde las fiestas del Mig Any de Altea que se iniciaron el viernes por la noche en el Palau Altea con el nombramiento y proclamación de los cargos festeros de 2026 pertenecientes a las filaes Moros Malvins (reinado), Cristians de la Muralla (reinado), Companya Sarraïns (alferecía), Cristians d’Altaia (alferecía), Cora d’Algar y Contrabandistes (abanderadas de la Federació).

De las actividades programadas por la Federació de Moros i Cristians Sant Blai han destacado este largo fin de semana la presentación de cargos, la romería de Sant Blai del sábado, el desfile infantil de este domingo por la mañana, la comida de hermandad y el desfile posterior de los 2.000 festeros que han disfrutado durante dos días y medio de unos actos que gozan cada año de mayor participación gracias a la colaboración de las filaes con la Federació, que este año ha instalado la carpa festera junto al puente del TRAM sobre el río Algar para celebrar la mayoría de actos.

Nombramiento de cargos

El Mig Any se inciaba el viernes por la noche con la gala del nombramiento de cargos festeros en el Palau Altea que tuvo un lleno absoluto. El acto comenzó con un reconocimiento de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai a los cargos festeros de 2025, pertenecientes a las filaes Cora d'Algar y Contrabandistes (reinados moro y cristiano), Moros de Bérnia y Conqueridors (alferecías), y Mitja Lluna y Cristians de Carteia (abanderadas de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai). A ellos se les entregó una placa conmemorativa, y acto seguido se presentaron los festeros que serían nombrados como reyes, alféreces, embajadores y abanderados de los bandos moro y cristiano.

Imagen del patron de Altea san Blas llevada por miembros de los reinados 2025 / Diego Coello

En primer lugar se nombraron a las abanderadas mora y cristiana de la Federació Sant Blai, cargos que han recaído en Isabel Aperador Durá, de la filà Mitja Lluna, y en Lorena Romera Pérez, de Cristians de Carteia. A todos los cargos iba recibiéndoles el presidente de la asociación festera, Pedro Lloret Martí. A continuación llegaron el abanderado del bando cristiano Raúl Ronda Jiménez (Contrabandistes) y la abanderada del bando moro Eliecer Pascual Sendra (Malvins), que dieron paso a las embajadoras cristiana, Laura Alday Pérez (Contrabandistes), y mora Magda Borja Serra (Malvins). Después se presentaban a los jóvenes alféreces Carla Ripoll Zaragozí (Conqueridors) y Àlex Laviós Coello (Sarraïns). Y por último subían al escenario el rey cristiano Álvaro Such Such y el rey moro Jaime Borja Serra aclamados con los vítores de los festeros congregados en el Palau Altea.

A media noche, después de cenar los festeros en sus respectivos cuarteles y kábilas, la carpa festera fue el punto de reunión para asistir al “Ball dels Càrrecs” que duró hasta las cuatro de la madrugada del sábado.

Este día, los cargos se estrenaron en su cometido por la tarde presidiendo la romería de Sant Blai en la que desde la plaza del Ayuntamiento se trasladó hasta el templo parroquial la imagen del santo a hombros de los miembros de las filaes Cora d’Algar y Contrabandistes, que tuvieron el reinado en 2025. En la romería participaron la práctica totalidad de festeros, además de los miembros de la junta electa de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai y de la corporación municipal. En el templo se ofreció en honor al patrón de Altea una misa cantada por el coro de la Sociedad Filarmónica Alteanense, y oficiada por el párroco de Altea y asesor religioso del Área V de la UNDEF, Francisco Morató. Y al acabar el oficio religioso se bendijeron los “rollets de sant Blai”, que según la tradición curan los males de garganta, para posteriormente ser repartidos en la iglesia por los diez cargos festeros.

Niños de Els Cebers en el desfile infantil del Mig Any / Diego Coello

Desfiles y comida de hermandad

Finalmente, este domingo ha tenido lugar el desfile infantil al mediodía capitaneado por las alféreces de cada bando desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la carpa festera ubicada al lado del polideportivo municipal recorriendo la avenida Rei Jaume I, la Plaça del Esports, la calle La Tella, el Camí de l’Institut y el Camí de l’Algar para desembocar en la explanada del puente del TRAM sobre el río Algar.

Noticias relacionadas

Los cargos festeros despiden el Mig Any desde el balcon del Ayuntamiento de Altea / Diego Coello

La comida de hermandad ha reunido a todos los festeros degustado paellas, carnes asadas, embutidos y otros manjares regados con cerveza, vino y agua. Y después del ágape los festeros han iniciado el desfile en sentido inverso al infantil hasta la plaza del Ayuntamiento desde cuyo balcón los cargos festeros se han despedido hasta septiembre agradeciendo el apoyo de la familia festera y la colaboración de la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario que ha preparado una chocolatada para todos después de bailar el pasodoble festero “Ida y Vuelta”, de Francisco Pérez Devesa.