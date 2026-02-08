Benidorm renueva su devoción a la Verge del Sofratge cien años después de su coronación

Benidorm puso este domingo el broche final a los actos conmemorativos del centenario de la coronación de su patrona, la Verge del Sofratge, en una jornada marcada por la participación multitudinaria de fieles y devotos. Una respuesta que se ha repetido desde el inicio de la efeméride, el pasado 9 de diciembre, cuando se presentó el cartel anunciador del centenario, obra de Mari Carmen Zaragoza Soriano, así como el himno compuesto para la ocasión por Juan Antonio Espinosa, con letra de Pep Zaragoza Pérez, "Pep el Carreró".

La programación prevista sufrió algunas modificaciones a causa de la meteorología. El viento obligó a suspender el bombardeo aéreo y a alterar el recorrido del traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia de San Jaime hasta la plaza de los Reyes de España, evitando su paso por la playa de Levante. El itinerario alternativo discurrió por las calles Pérez Martorell, Martínez Alejos y Herrerías hasta llegar a la plaza. El traslado se realizó a hombros de los "Mariners de la Mare de Déu", ante la mirada de cientos de personas congregadas a lo largo del recorrido, con la participación de entidades festeras locales, la Associació de Penyes, la Comissió de Festes Majors Patronals y las tres bandas musicales de la ciudad, entre otros colectivos.

Un momento de la procesión. / INFORMACIÓN

Nutrida presencia de autoridades

Los actos contaron con la presencia de la corporación municipal, encabezada por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, así como del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. También asistieron autoridades autonómicas y provinciales, entre ellas el conseller José Antonio Rovira, los senadores Gerardo Camps y Agustín Almodóbar, y los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate y Manuel Pérez Fenoll. Junto a ellos, estuvieron presentes las reinas de las Festes Majors Patronals, Laura Ivars y Carmen Guillem, acompañadas por sus cortes de honor, el presidente de la Comisión de Fiestas, Ramón Cano, y numerosos representantes de la sociedad civil benidormense.

Ya en la plaza, dio comienzo la ceremonia religiosa presidida por el obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre, acompañado por los sacerdotes de la localidad. La misa, cantada por la Agrupación Coral de Benidorm, contó con la participación de las bandas Unión Musical, Societat Musical L’Illa y Societat Musical La Nova, además de la colaboración de la Camerata Ars Cantica, la ACR La Barqueta y los cantores del himno del Centenario.

Durante la celebración, el párroco Juan Antonio González agradeció “el mucho y duro trabajo” realizado por todos los colectivos implicados, la Comisión del Centenario y, de manera especial, al compositor del himno, Juan Antonio Espinosa; a la autora del cartel y del logotipo, Mari Carmen Zaragoza; y “al pueblo de Benidorm por su colaboración tan generosa”.

Descubrimiento de un azulejo conmemorativo en la calle Alameda del alcalde Pedro Zaragoza Orts. / INFORMACIÓN

En el transcurso de la ceremonia se entregó a la Virgen un broche de oro con forma de corona en el que figuran los nombres de las personas de Benidorm que han colaborado en su confección, como muestra del cariño y la devoción de la ciudad en el centenario de su proclamación y coronación como patrona. La misa concluyó con la interpretación del himno del Centenario y el disparo de una mascletà desde el auditorio Óscar Esplá.

Posteriormente, se inició la romería de regreso para acompañar a la imagen hasta la iglesia de San Jaime. Durante el recorrido, al final de la calle Alameda y el inicio de la calle Mayor, el alcalde Toni Pérez y el obispo José Ignacio Munilla descubrieron el azulejo conmemorativo del centenario. Los actos finalizaron con la interpretación del himno nacional a la llegada de la virgen al templo, donde fue trasladada de nuevo a su capilla en medio del fervor de los cientos de fieles que acompañaron todo el trayecto.