Desmantelan en Benidorm un punto de venta de droga que distribuía en la zona de ocio inglesa

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a tres personas, dos hombres y una mujer, de 29, 39 y 43 años, como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas. Dos de los arrestados fueron interceptados cuando circulaban a bordo de un vehículo en el que transportaban 105 gramos de cocaína.

La investigación se inició tras recibir los agentes diversas informaciones vecinales que alertaban de la actividad de una pareja que, presuntamente, se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana y cocaína. Para ello, utilizaban tanto la vivienda en la que residían como las zonas comunes del inmueble. Según las informaciones recabadas, era constante el trasiego de personas que acudían al domicilio para adquirir droga, así como el consumo de estas sustancias en la vía pública, lo que alteraba la convivencia y el normal desarrollo de la vida diaria de vecinos y comerciantes de la zona.

Despliegue policial

Con el objetivo de comprobar la veracidad de estos hechos, los agentes centraron las primeras gestiones en la localización de los investigados y en la observación del movimiento de personas en las inmediaciones del inmueble. Una vez identificados, se establecieron diversos dispositivos de vigilancia y seguimiento que permitieron constatar que los investigados, junto con una tercera persona, se estarían dedicando a la venta de drogas tras contactar previamente con los clientes a través de distintos canales de comunicación.

Asimismo, se comprobó que utilizaban su domicilio como lugar de almacenamiento tanto de las sustancias estupefacientes como del dinero procedente de la venta, y que gran parte de la distribución se realizaba en los alrededores de la conocida zona de ocio inglesa de Benidorm, desplazándose para ello en un patinete eléctrico.

Ante la evidencia de la posible comisión de un delito de tráfico de drogas, se desplegó un operativo policial que culminó con la detención de dos varones. Ambos fueron interceptados a bordo de un vehículo tras realizar una presunta transacción de droga. En un primer cacheo, los agentes localizaron a uno de ellos un envoltorio que contenía marihuana.

Unidad de Guías Caninos

Posteriormente, y con la colaboración de un perro de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, se llevó a cabo una inspección exhaustiva del vehículo. El can marcó la zona del salpicadero, donde los agentes comprobaron que el sistema de audio se desprendía con facilidad. En el hueco interior localizaron una bolsa de plástico que contenía una sustancia en forma de roca, que resultó ser cocaína, con un peso total de 105 gramos.

La mujer investigada fue detenida con posterioridad, elevándose a tres el número total de arrestados por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Una vez finalizada la explotación de la investigación, quedó confirmada la existencia de un punto de venta de drogas al menudeo frecuentado diariamente por un elevado número de personas, así como el consumo de estas sustancias en la vía pública, lo que afectaba gravemente a la convivencia vecinal y a la actividad comercial de la zona.

Los detenidos, tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.

"Caletas"

La Policía Nacional informa de que un compartimento oculto habilitado de forma artesanal o mediante modificación estructural del vehículo, está diseñado expresamente para ocultar objetos, sustancias o efectos, con el fin de dificultar su localización mediante una inspección visual.