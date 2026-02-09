Altea adjudica la rehabilitación de otros 12 edificios del casco urbano por 2,7 millones de euros

Dos semanas después de que el Ayuntamiento de Altea adjudicase a Rover Infraestructuras la rehabilitación de doce edificios del casco urbano por un importe superior a los 2,9 millones de euros en una primera fase del popularmente conocido como “Plan de Barrios”, el concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha anunciado este lunes que “el pasado viernes formalizamos la firma de los contratos correspondientes a la segunda fase de los otros 12 edificios del Plan de Barrios por un importe total de 2.718.205 euros”.

El edil ha señalado que con esta segunda adjudicación “se completan los proyectos de rehabilitación de veinticuatro edificios del casco urbano de Altea que anunciamos en diciembre de 2022 para los que había una subvención de cinco millones de euros de los Fondos Europeos NextGeneration dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2026, conocido popularmente como Plan de Barrios, aunque la inversión global superará los seis millones de euros pues además de la financiación de los Fondos Next Generation aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Altea y los mismos propietarios de los inmuebles también contribuyen”.

Jose Orozco ha indicado que el proyecto de rehabilitación “avanza con una coordinación especialmente compleja, dado el número de inmuebles implicados”. Y ha añadido que “estamos trabajando para que su desarrollo sea lo más ágil y ordenado posible, de tal manera que probablemente las obras en algún edificio se puedan iniciar en este mes de febrero y el grueso de ellos en el mes de marzo”.

¿Qué edificios se van a rehabilitar?

El concejal de Urbanismo ha dado a conocer los edificios que se rehabilitarán en esta segunda fase, así como las empresas adjudicatarias de las obras. Así, ha manifestado que la empresa Construcciones Uxcar 97 S.L “ha sido adjudicataria de 3 lotes por un importe de 1.791.455 euros que incluyen los edificios situados en el número 35 de la avenida Rei Jaume, escaleras 1 y 2. En la calle Metge Adolfo Quiles, 3. En los números 10 y 12 de la calle Bon Repós. Y en el 19 de la calle Camp Preciós”.

Por otro lado, José Orozco ha añadido que la empresa Nerco Infraestructuras “ha sido adjudicataria de 2 lotes por un importe de 926.750 euros que incluyen los edificios situados en la calle Metge Adolfo Quiles, números 7, 9 y 11. Y en los números 26, 28 y 30 de la avenida Rei Jaume I”.

Rebajar el consumo energético

Orozco ha destacado que el Plan de Barrios “persigue una rehabilitación integral de inmuebles ubicados en zonas con características socioeconómicas similares”. En este marco, las intervenciones previstas “permitirán rebajar el consumo energético entre un 45 y un 60 por ciento en 192 viviendas, y alcanzar reducciones superiores al 60 por ciento en otras 154 casas”. Asimismo ha manifestado que, entre otras medidas, “destacan la reparación en fachadas, cubiertas y demás patologías de los edificios” y también se procederá “a la renovación de las carpinterías, habrá un refuerzo de la envolvente térmica, se retirará el amianto detectado y se incorporará la energía solar fotovoltaica además de la mejora de la eficiencia de los termos con aerotermia”.

Después de explicar las principales líneas a desarrollar con este Plan de Barrios, el edil ha pedido al vecindario “paciencia y comprensión con este proyecto que evidencia el compromiso municipal con la regeneración urbana, la mejora de la calidad de vida y la puesta en valor de los barrios”.

En su valoración del Plan de Barrios ha aseverado que es “una actuación estratégica con un impacto social y energético notable, al beneficiar a centenares de viviendas y a más de un millar de personas contribuyendo también a mejorar el entorno urbano y la imagen de los barrios”.

Por último ha asegurado que es “una inversión de futuro, en sostenibilidad y en justicia social”.