Benidorm Fest 2026 arranca con su futuro todavía en el aire: "Iremos viendo dónde nos lleva este viaje"

Ahora sí. La quinta edición del Benidorm Fest arranca desde la capital turística de la Costa Blanca y se posiciona como la entrega más singular del certamen hasta la fecha con su horizonte todavía en el aire. Entre la disociación de Luna Ki y el medio lorazepam de Rosalinda Galán, la primera rueda de prensa oficial celebrada en la ciudad sede del festival se desarrolló bajo techo debido a la amenaza de lluvia. El acto, previsto inicialmente en el Balcón del Mediterráneo, fue trasladado al centro cultural de Benidorm, hasta donde se desplazaron los dieciocho participantes para atender a los medios de comunicación.

Este primer encuentro no contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Benidorm y sirvió como antesala de la primera semifinal, que tendrá lugar el martes 10 de febrero. Sí estuvieron presentes la directora de Participación y Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, y el director del Benidorm Fest, César Vallejo, dos de las figuras clave en la consolidación del certamen como un escaparate cultural y mediático que ha ido adquiriendo una relevancia que trasciende el ámbito estrictamente musical.

No obstante, la edición de 2026 plantea el reto de mantener viva la identidad y el interés de un festival que ya no cuenta con el respaldo internacional que suponía su vinculación directa con Eurovisión. Pese a ello, César Vallejo subrayó que la propuesta de este año ofrecerá "un divertimento que no habíamos tenido nunca en el Benidorm Fest", unas palabras que apuntan a un cambio de enfoque con una mayor atención puesta en los artistas participantes y en su proyección dentro de la industria musical.

En este contexto, uno de los artistas que repite experiencia en el certamen, Óscar Ferrer, integrante de Varry Brava, destacó la evolución organizativa del festival. El músico oriolano considera que "en los aspectos técnicos está un poquito más profesionalizado", y reconoció que en esta edición "hay más tiempo y más ensayos generales para que el espectáculo sea más grande". Ferrer participa este año con su proyecto en solitario, Bailamamá, en colaboración con los argentinos Miranda!, y es el único representante de la Comunidad Valenciana.

Responsabilidad y emociones

Los 18 artistas seleccionados para participar en el Benidorm Fest 2026 afrontan las galas del certamen con una combinación de expectativas, responsabilidad e ilusión, según han manifestado durante la rueda de prensa celebrada este lunes. En el encuentro, los participantes han ido interviniendo por orden de actuación y han subrayado su compromiso con el festival y con el público, con el que buscan conectar desde el escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

La banda de rock Kitai será la encargada de abrir las semifinales del certamen, que estarán cerradas por la actuación de Miranda! & Bailamamá. Las dos semifinales se celebrarán los días 10 y 12 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa y en cada una de ellas se clasificarán seis artistas para la gran final, prevista para el sábado 14 de febrero. "Tenemos ganas de abrir la primera semifinal, las ganas pueden al miedo", ha declado la banda madrileña encargada de dar comienzo al espectáculo.

Además, el acto ha servido para anunciar al jurado profesional del Benidorm Fest 2026, que estará integrado por Alicia García, directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group; Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); Dani Ruiz, productor y compositor para artistas como Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Chanel o Pastora Soler; Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision; Javier Llano, periodista, miembro de la Academia de la Música de España y responsable de programación musical en Cadena 100; Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify; Sonia Durán, gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI); y Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE), quien además ejercerá como portavoz del jurado.

El sistema de votación mantendrá el reparto habitual, con un 50 % del peso correspondiente al jurado profesional y el otro 50 % al voto del público. Este último se dividirá en un 25 % procedente del televoto, mediante llamadas telefónicas, mensajes y la aplicación de RTVE Play, y otro 25 % a través de un jurado demoscópico compuesto por una muestra representativa de 350 personas.

La suma de las puntuaciones del jurado profesional y del público determinará qué seis candidaturas de cada semifinal acceden a la final y, en última instancia, qué propuesta resulta ganadora del Benidorm Fest 2026, de acuerdo con las bases del certamen. En relación con el sistema de puntuación, el director del festival, César Vallejo, ha indicado que durante las galas “simplemente” se anunciará qué artistas pasan a la final y que el desglose completo de los resultados se hará público una vez concluido el concurso.

Presentación de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026 / Pilar Cortés

Una identidad creada más allá de Eurovisión

Por otro lado, ante las preguntas sobre la posible bajada de audiencia ante los horarios de emisión de las galas y sobre el hecho de que España no participe en Eurovisión, la directora de Comunicación y Participación de RTVE ha defendido que el Benidorm Fest se ha consolidado como un “programa con identidad propia”, fruto de una apuesta firme y sostenida por parte de la corporación pública, y que se ha construido progresivamente hasta convertirse en una cita destacada dentro de la programación de RTVE.

En este sentido el director del festival, César Vallejo, destacó el compromiso profesional que respalda esta edición del certamen. "Grandes profesionales de la música que luchan porque la música española nos ayude a construir un festival por y para los artistas”, subrayó, poniendo el acento en la apuesta del festival por los participantes y su proyección artística. Por ello, la selección del jurado y los premios de este año van encaminados a buscar la ayuda dentro de la industria más que una meta como la de Eurovisión.

Asimismo, también manifestó su ambición de situar al Benidorm Fest como referente de difusión musical: “Me da mucha envidia ver que el Festival de la Canción de San Remo saca temas que al día siguiente son éxitos en redes sociales y queremos convertirnos en eso”, afirmó, evidenciando la intención de que las propuestas presentadas alcancen repercusión inmediata y contribuyan al impulso de la industria musical española.

El futuro, en el aire

Por su parte, ni Eizaguirre ni Vallejo han querido avanzar escenarios futuros y han optado por centrar su discurso en el presente del certamen. “Nosotros cada edición ubicamos el festival en función de cómo se plantea el año y no pensamos en el futuro”, ha señalado la directora, tras responder con un “no” rotundo a la posibilidad de plantear un cambio tanto en el formato como en las fechas del Benidorm Fest ahora que el certamen ya no funciona como preselección eurovisiva. En la misma línea, Vallejo ha subrayado el carácter inmediato del proyecto: “Vamos con la vida. Hacemos uno y para el año que viene, la vida dirá. Ni siquiera sé si yo estaré, así que iremos viendo dónde nos lleva este maravilloso viaje”.

De hecho, uno de los aspectos que más ha llamado la atención ha sido la ausencia de representantes del Ayuntamiento de Benidorm en la primera rueda de prensa oficial celebrada en la ciudad con motivo del Benidorm Fest 2026. Mientras RTVE desarrollaba este primer encuentro con los medios sin acompañamiento institucional, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, realizaba ese mismo lunes, a las 13.30 horas, una visita a los últimos trabajos de montaje en el Palau d’Esports l’Illa.

El primer edil estuvo acompañado por Marta Rivas y Sergi Sol, miembros del Consejo de Administración de RTVE; Ana María Bordas y César Vallejo, codirectores del festival; y María Eizaguirre, directora de Participación y Comunicación de RTVE. En esta visita también participaron otros miembros de la Corporación municipal, entre ellos el concejal de Eventos, Jesús Carrobles. Fue allí donde deseó "muchísima suerte a los dieciocho participantes" y se mostró convencido de que, "gane quien gane la Sirenita de Oro, su paso por el Benidorm Fest ya va a ser un triunfo para todos ellos".

Visita de las autoridades al recinto del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm / INFORMACIÓN

Durante el recorrido, Toni Pérez destacó que el Benidorm Fest va a "volver a convertir durante toda esta semana a Benidorm en capital de la música de nuestro país" y subrayó su papel como "el mejor altavoz para dar a conocer a nuevos talentos, al tiempo que promocionamos la ciudad y atraemos a muchísimos visitantes para vivir esta gran semana de música y diversión".

Características del recinto

Después de semanas de montaje para albergar este espectáculo, el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm contará este año con un aforo cercano a los 3.000 espectadores para seguir en directo las dos semifinales y la gran final, tras crecer en una grada extra con capacidad total para 400 personas. Además, por lo que respecta al diseño de gradas y escenarios, sus responsables han explicado que la escenografía de esta quinta edición está "más inspirada en Benidorm que nunca", como homenaje a la ciudad que alberga el certamen desde el primer día.

César Vallejo ha expresado que el escenario estará "basado" en el Mirador del Castillo "como homenaje a los cinco años de unión con la localidad". No obstante, en esta ocasión prefieren no desvelar mucho más del plató para "generar una mayor sorpresa final".

Orden de actuaciones

Por lo que se refiere a los 18 participantes de este año, en la primera semifinal los artistas actuarán en este orden: Kitai con El amor te da miedo; María León ft. Julia Medina con Las damas y el vagabundo; Luna Ki y su Bomba de amor; Greg Taro con el tema Velita; Izan Llunas y ¿Qué vas a hacer?; Dora & Marlon Collins con Rakata; Tony Grox & LUCYCALYS con el tema T AMARÉ; Mikel Herzog Jr. con Mi mitad; y por último, Kenneth con la canción Los ojos no mienten.

La segunda semifinal, programada para el jueves, seguirá el siguiente orden: Asha con Turista; KU Minerva cantando No volveré a llorar; Funambulista y Sobran Gilipo**as; Dani J con la canción Bailándote; The Quinquis y el Tú no me quieres; Atyat con Dopamina; Rosalinda Galán cantando Mataora; Mayo y Tócame; y finalizará Miranda! & Bailamamá con el tema Despierto amándote. El orden de actuación de la final, por su parte, se conocerá desde Benidorm el viernes 13 de febrero y en ella participarán los seis primeros clasificados de cada una de las galas.