Greg Taro pierde la maleta con toda la ropa que tenía para el Benidorm Fest: "No apagaré la velita hasta que llegue"

Greg Taro ha aprovechado su entrevista sobre la alfombra fucsia del Benidorm Fest para hacer una petición a Vueling, compañía con la que se ha desplazado hasta Alicante y que ha gestionado su equipaje con un poco de mala fortuna: "Me han perdido la maleta", ha comentado a los medios el intérprete de ‘Velita’, señalando que la ropa que llevaba puesta la había comprado e improsvisado en Alicante pero que "en la maleta había outfits más guays" suplicando a la compañía y a las redes sociales que hicieran "presión" para encontrarla.

El cantante llevaba en el equipaje la vestimenta para todo el festival, desde las actuaciones hasta las mismas entrevistas y ruedas de prensa, según ha señalado a INFORMACIÓN.

Con el buen humor que le caracteriza, Greg bromeó en redes con el propio nombre de su tema asegurando que pondría una “velita” para que su equipaje apareciera cuanto antes. Taro viajaba desde Berlín con escala en Barcelona antes de llegar a Alicante el martes pasado y, por ahora, se desconoce en qué lugar ha acabado la maleta.

Primera semifinal con "outfit alicantino"

Este martes 10 de febrero Greg Taro estrenará su vestimenta de última hora en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. El orden de actuaciones, en la que actuará también Paloma San Basilio, es el siguiente: Kitai, María León y Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora y Marlon Collins, Tony Grox y LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr., y Kenneth.

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Lalachus e Inés Hernand son los encargados de presentar esta edición, cuya segunda semifinal se celebrará el jueves 12 de febrero y contará con las actuaciones de ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! y bailamamá. Abraham Mateo y Luz Casal actuarán como artistas invitados de la segunda gala en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.