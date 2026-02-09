El PSOE de Benidorm denuncia que niños del Vasco Núñez de Balboa comen en pasillos y aulas tras desprenderse el techo del comedor
El grupo municipal alerta de la situación “límite” del centro y exige una reforma urgente ante el deterioro de las instalacio
El CEIP Vasco Núñez de Balboa, en Benidorm, vive una situación “límite y tercermundista”. Tras los últimos episodios de lluvias, parte del techo del comedor se ha desprendido, obligando a cerrar el comedor y parte del gimnasio por motivos de seguridad. Como consecuencia, los niños y niñas deben comer en pasillos y aulas, una imagen que el PSOE de Benidorm califica de “vergonzosa”.
El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha denunciado que la falta de mantenimiento preventivo ha llegado a un punto crítico. “No podemos permitir que la integridad física de los alumnos y docentes esté en riesgo por un techo que se cae a pedazos”, ha subrayado.
Esperando desde 2024
El PSOE recuerda que la reforma integral del centro estaba contemplada en el Pla Edificant y que el anterior director general de Infraestructuras se comprometió en enero de 2024 a ejecutarla. Sin embargo, el gobierno de Toni Pérez no ha agilizado la intervención ni ha reclamado a la Generalitat la financiación necesaria, a pesar de que lleva desde junio de 2023 gobernando.
Para conocer el alcance real de los daños, los socialistas solicitarán todos los informes técnicos municipales sobre las instalaciones y comprobarán si la estructura del colegio garantiza la seguridad del alumnado y del profesorado. Además, los diputados autonómicos del PSPV-PSOE reclamarán en Les Corts que la Generalitat atienda las demandas de la comunidad educativa y desbloquee la reforma pendiente.
Retraso en el Ausiàs March
El PSOE también ha denunciado el “retraso injustificable” en las obras del colegio Ausiàs March. Según Castillo, hace casi año y medio que la Conselleria delegó las competencias en el Ayuntamiento y el proyecto sigue sin fecha de inicio de obras.
“Mientras el alcalde se dedica a fotos y viajes, los niños estudian en centros que se caen. El olvido del Vasco Núñez y el retraso en el Ausiàs March son ejemplos claros de la nefasta gestión del PP”, ha criticado Castillo.
El grupo municipal socialista exige al alcalde que actúe de inmediato para reparar los daños en el Vasco Núñez de Balboa y que presione a la Generalitat para que aporte los fondos necesarios y se ejecute cuanto antes la reforma que los niños y niñas de Benidorm necesitan.
