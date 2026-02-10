El Benidorm Fest sigue creciendo y no descarta afianzar proyectos con Univisión y Spotify

Masiva rueda de prensa la que ha reunido este martes a los presentadores del Benidorm Fest, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernando y Lalachus que conducirán las tres galas del festival que se inicia esta noche en el Palau d´Esports l´Illa de Benidorm.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha destacado el crecimiento de un evento en el que “los 18 participantes son ganadores” sin descartar que se agreguen otros premios en un futuro inmediato.

Sobre esa progresión ha incidido también Ignacio Meyer, de Univisión Televisa, que ha explicado la alianza entre las dos cadenas televisivas y Spotify a la que le ha dado un recorrido para dar más protagonismo al BenidormFest.

Univision dará un premio en esta edición que supondrá la promoción del ganador desde Miami. También ha asistido Melanie Parejo, representante de Spotify, y que da el segundo premio que consiste en la producción de un tema en los estudios internacionales de la compañía en Estocolmo.

Además, Eizaguirre ha anunciado los artistas que actuarán en el Euroclub el miércoles: Airam Montero, Polo Nández, De la Cueva, Ani Quee, Maddi Alma, Lara Taylor, Juan Anselmo, Charly Weinberg, Kingdom y Lucía Pérez.

Blanca Paloma, Mel Omana, Sofía Coll, Kingdom, Nebulossa, Kuve, Karmento y Daniela Blasco, el viernes.