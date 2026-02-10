El Benidorm Fest sigue creciendo y no descarta afianzar proyectos con Univisión y Spotify

Masiva rueda de prensa la que ha reunido este martes a los presentadores del Benidorm Fest, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus que conducirán las tres galas del festival que se inicia esta noche en el Palau d´Esports l´Illa de Benidorm.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha destacado el crecimiento de un evento en el que “los 18 participantes son ganadores” sin descartar que se agreguen otros premios en un futuro inmediato.

Sobre esa progresión ha incidido también Ignacio Meyer, de Univisión Televisa, que ha explicado la alianza entre las dos cadenas televisivas y Spotify a la que le ha dado un recorrido para dar más protagonismo al Benidorm Fest.

Univision dará un premio en esta edición que supondrá la promoción del ganador desde Miami. También ha asistido Melanie Parejo, representante de Spotify, y que da el segundo premio que consiste en la producción de un tema en los estudios internacionales de la compañía en Estocolmo.

Además, Eizaguirre ha anunciado los artistas que actuarán en el Euroclub el miércoles: Airam Montero, Polo Nández, De la Cueva, Ani Quee, Maddi Alma, Lara Taylor, Juan Anselmo, Charly Weinberg, Kingdom y Lucía Pérez.

Blanca Paloma, Mel Omana, Sofía Coll, Kingdom, Nebulossa, Kuve, Karmento y Daniela Blasco, el viernes.

Los presentadores han interactuado en esta presentación en la que Inés Hernand ha ironizado sobre la novedad: “Este año no hay un presentador homosexual; hay tres”. El propio Ambrossi ha recogido el testigo para recordar el carácter del Benidorm Fest con una “grandísima conexión con la comunidad LGBTI”.

En cuanto a la relación contractual que ha comenzado entre RTVE, Univisión y Spotify, Meyer ha coincidido con Eizaguirre en el camino que puedo recorrer este triunvirato y el afianzamiento de más premios y propuestas en un festival que “iremos construyendo”, ha apuntado la responsable de televisión española. Ambos especifican que hay una alianza como base de muchos proyectos que se añadirán poco a poco.

“Hay un esfuerzo por dar un paso más”, ha subrayado Eizaguirre que recuerda el “gran esfuerzo” que se viene realizando por mejorar en sonido, decoración y la eficacia de los equipos técnicos que han pasado multitud de horas en el Palau.

Eizaguirre ha hecho hincapié en que la producción musical es de primer nivel, un trabajo de cientos de personas que han convertido el Palau en una “caja de música”.

Respondiendo a la cuestión de qué características buscan los patrocinadores en los artistas, para Parejo es primordial la “performance” y la capacidad de internacionalización del tema. Para Meyer se trataría de seleccionar a un artista completo que logre integrar un producto final.

Las dos galas se cerrarán con la actuación de Fangoria y de Paloma San Basilio en una apuesta por la “transversalidad” que defiende Jesús Vázquez, como un intento de ampliar la captación de público de otras edades.

Los cuatro presentadores han expresado su buena sintonía, proyectando que todo va a ser “muy disfrutón”, según Inés Hernand. Y con un Ambrossi que dice que se le saltaron las lágrimas de emoción en el ensayo general junto a la admiración correspondida de Vázquez por el guionista: “Me tiene loco Javi”.

El grupo no ha querido incidir en la posición de RTVE sobre la retirada de Eurovisión aunque Vázquez ha precisado que la cadena pública ha redoblado esfuerzos para que el evento sea uno autónomo “pero la posición ya ha sido muy clara: si invades, no vas”.

En el plano anecdótico fue gracioso ver como la responsable de Spotify se concentraba en desempaquetar el trofeo representativo de la empresa para el festival que acababa de llegar por mensajería. Se da la circunstancia que las escuchas en la plataforma de streaming han aumentado un 180% en los últimos días, según Parejo. El premio de Univisión estaba por la mañana también volando, “pero llegará”, aseguraron los participantes.

Mediaset, Paquita Salas y un disco de Jesús Vázquez

En una entrevista posterior Jesús Vázquez describía lo feliz que se siente con esta oportunidad laboral que le brinda RTVE. “Hay que pasar la crisis de los 60; me revolvió todo y las cosas con Mediaset tampoco estaban muy bien y de pronto surge este reto que acepté encantado”.

El veterano presentador ha conjugado muy bien con Ambrossi que le ve como referente gay y Vázquez le devuelve la adulación cuando sostiene que “Paquita Salas”, la serie guionizada por los Javis, le cambió la vida. “Me pregunté: ¿Quién ha hecho esta maravilla con la que me identifico tanto?”.

Vázquez, entusiasmado con el Benidorm Fest y el símbolo de la Sirenita. / Amaya Marín

El conductor del Benidorm Fest no quiere ser crítico con su antiguo empleador, Mediaset, pero sostiene que no entiende muy bien lo qué le pasa a la cadena cuando está dejando escapar tanto talento.

Vázquez vive un momento tan exaltado que no descarta, aún entre bromas, remasterizar su éxito de “Y yo te besé” en una incursión que hizo en los años 90 como cantante y que llegó a ser disco de oro con 50.000 copias vendidas. “Me encantó sacar aquel disco, no llevaba autotune ni nada parecido, ahora me están tirando la caña y como estoy tan echado al monte…”. No sería descartable que le viéramos cerrar el Benidorm Fest con una intervención musical.