Greg Taro opina sin filtros sobre Benidorm: “Voy a recibir mucho hate, pero…”

Greg Taro sabía que su frase iba a dar que hablar. El cantante, que participa este año en el Benidorm Fest 2026, no se anduvo con rodeos al hablar de su primera vez en la ciudad de los rascacielos de la Costa Blanca: “Voy a recibir mucho hate, pero no me parece la ciudad más bonita del mundo”. Y dicho así, en Benidorm, el comentario no pasa desapercibido.

Eso sí, Greg matiza. Reconoce que apenas ha visto una parte de la ciudad, que seguro hay rincones “súper guays” y que perderse por el centro tiene su encanto. Especialmente cuando hay tapas de por medio. Veredicto final: no será la más bonita, pero se come bien.

La odisea de Greg Taro en el Benidorm Fest: Vueling pierde su maleta y actuará con ropa improvisada en el Benidorm Fest / Pilar Cortés

Aunque hay que tener en cuenta su primera impresión llega con un pequeño asterisco. Greg Taro aterrizó en Benidorm sin maleta, después de que Vueling extraviara su equipaje, obligándole a improvisar vestuario desde el primer día. No es el mejor punto de partida para enamorarse de una ciudad… aunque, al menos, las tapas jugaron a favor.

Benidorm, entre el shock y el flechazo

Lo interesante es que la opinión de Greg no es una excepción… ni tampoco la norma. Entre los artistas del Benidorm Fest 2026, Benidorm despierta reacciones muy distintas, casi siempre marcadas por la sorpresa.

Miranda! & bailamamá durante la presentación de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026 / Pilar Cortés

Los argentinos Alejandro Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!, que nunca habían estado en la ciudad, lo resumen con una frase que ya es casi un lema: “Es como un universo aparte”. Lo dicen con curiosidad y fascinación, destacando su estética particular, a la que califican sin complejos como “medio trash”. Y lejos de ser una crítica, lo celebran: es precisamente eso lo que les atrae.

De los prejuicios al cariño inesperado

Para Óscar Ferrer, de Bailamamá, Benidorm es casi una vieja amiga. El oriolano ya participó en la primera edición del festival alicantino junto a Varry Brava, pero esta edición la vive desde otra perspectiva, acompañado de Miranda!. Aunque su relación con la ciudad viene de lejos… y empieza de forma bastante improbable: un viaje en autobús con 16 años, dos amigos, unas chicas conocidas por internet y una estancia de diez minutos exactos antes de volver a casa.

Años después, el discurso es otro: “Me encanta Benidorm, es una ciudad fascinante, llena de sorpresas”. Una frase que resume bien lo que muchos acaban descubriendo cuando se quedan un poco más de lo previsto.

KITAI durante la presentación de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026 / Pilar Cortés

Tentaciones, neones y noches que llaman

KITAI vive Benidorm con entusiasmo controlado. Paseos por la playa, algo de deporte y miradas rápidas a las luces de neón por la noche. El problema, confiesan, es el ambiente: hay tanta fiesta que cuesta no sentarse en una terraza. Y cuando tienes que subirte a un escenario en días clave, esa tentación se gestiona con disciplina.

Rueda de prensa con los 18 artistas del Benidorm Fest / Pilar Cortés

El Benidorm más surrealista

The Quinquis, en cambio, parecen haberse encontrado con el Benidorm que mejor conocen. Anécdotas nocturnas, personajes inesperados y situaciones que solo pasan aquí, como que una señora mayor con miles de seguidores te pare por la calle para sacarte en un directo.

Para ellos, la ciudad es memoria y presente: infancia en la playa, hermanos saliendo de fiesta y ahora el Benidorm Fest como punto de encuentro. Incluso destacan algo poco habitual en el festival: jam sessions improvisadas entre artistas en el hotel, mezclándose sin cámaras ni competición.

The Quinquis durante la presentación de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026 / Pilar Cortés

Una ciudad que no deja indiferente

Entre el “no es la más bonita”, el “me encanta” y el “esto es un universo aparte”, hay un punto en común: nadie sale indiferente de Benidorm. La ciudad provoca, descoloca y genera relato. Y eso, en un festival que este año busca identidad propia más allá de Eurovisión, no es poca cosa.

Porque Benidorm puede gustar más o menos… pero siempre acaba dando tema de conversación. Y eso, en pleno Benidorm Fest, también cuenta.