L’Alfàs del Pi refuerza la protección de Serra Gelada con la retirada de más de 400 pinos secos

La Generalitat Valenciana está ejecutando en el Parc Natural de la Serra Gelada una importante actuación de retirada de pinos secos, centrada principalmente en zonas forestales del término municipal de l’Alfàs del Pi. Los trabajos se enmarcan dentro de las tareas de mejora, conservación y prevención forestal impulsadas por la Conselleria de Medio Ambiente para reforzar la protección de los espacios naturales.

El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, ha explicado que el objetivo es eliminar ejemplares muertos que suponen un riesgo ambiental y para la seguridad de las personas. Las labores incluyen el apeo de árboles secos, su desramado y troceado, así como la colocación de la madera en fajinas o sobre bancales de piedra en seco.

Reducir riesgo de incendios

Este sistema contribuye a reducir el riesgo de incendios, mejorar la integración paisajística, enriquecer el suelo con materia orgánica y favorecer la regeneración del sotobosque. En zonas concretas también se actúa para evitar la caída de árboles sobre viviendas, infraestructuras y espacios públicos.

En los trabajos participan brigadas forestales de los Espacios Naturales Protegidos de Serra Gelada, Ifac y Puigcampana, con apoyo puntual de la brigada del Montgó, actuando especialmente en el entorno de la cantera de l’Albir.

Solo en esta área ya se han retirado más de 250 pinos en unas dos hectáreas, que se ha priorizado por su elevada afluencia de visitantes y la proximidad a viviendas. También se ha intervenido en el Merendero de la Ruta Roja, a lo largo del Camino al Faro de l’Albir, y en la Ruta Amarilla, cerca de l’Alt del Governador, donde se han apeado más de 150 pinos de gran tamaño en zonas de difícil acceso.

Factores a tener en cuenta

Una vez finalizadas las actuaciones previstas, los trabajos continuarán en senderos señalizados y áreas recreativas del parque natural, con especial incidencia donde hay mayor afluencia de público. Para su planificación se tienen en cuenta factores como la titularidad del suelo, la cercanía a viviendas, la pendiente y la accesibilidad del terreno, ya que el estado del arbolado complica especialmente estas labores.

Estas intervenciones se suman a las realizadas en 11 hectáreas de l’Alfàs del Pi dentro del proyecto de emergencia ejecutado entre finales de 2024 y principios de 2025.

Gomis ha visitado la zona junto al concejal de Medio Ambiente de l’Alfàs del Pi, Luis Miguel Morant, el director del parque natural, Ángel Enguix, y el técnico medioambiental Toni Pellicer. Durante la visita, Morant ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para garantizar la conservación del espacio protegido y la seguridad de los usuarios. Ha destacado que estas actuaciones preventivas son clave para reducir el riesgo de incendios, proteger la biodiversidad y mantener en óptimas condiciones un entorno natural de gran valor ambiental y turístico.

Lluvias y plagas

El Parc Natural de la Serra Gelada, declarado espacio protegido en 2005, se extiende por los municipios de l’Alfàs del Pi, Benidorm y Altea, combinando cuatro kilómetros de litoral con seis kilómetros de sierra. Se trata de un enclave de alto valor ambiental y cultural que apuesta por la conservación y un uso público responsable, consolidándose como referente de turismo sostenible y educación ambiental.

Estas actuaciones forman parte del plan de choque frente a la sequía puesto en marcha en 2024 para paliar los efectos de la falta de lluvias en los pinares valencianos, prevenir riesgos y frenar la proliferación de plagas. La provincia de Alicante, especialmente las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, concentra buena parte de estas intervenciones. El Consell aprobó en 2024 una contratación de emergencia de 524.760 euros para la eliminación de arbolado seco, de los cuales 270.000 euros se destinaron a estas comarcas.