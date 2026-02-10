Locura por el Benidorm Fest: el Hotel Don Pancho obligado a lanzar un comunicado

El Benidorm Fest 2026 todavía no ha celebrado su primera semifinal y ya está dejando una de las escenas más surrealistas de la edición. El Hotel Don Pancho, alojamiento oficial de los artistas del certamen, ha tenido que publicar un comunicado oficial para frenar una avalancha de peticiones que rozan (y sobrepasan) el absurdo.

El motivo: la obsesión de parte del fandom por ver en directo, 24 horas al día, lo que ocurre dentro del hotel durante el Benidorm Fest.

Peticiones para emitir el hotel… como si fuera Gran Hermano

Según explica el propio hotel en su comunicado, durante los últimos días han recibido numerosos mensajes de seguidores del Benidorm Fest y eurofans solicitando que se emitan en streaming las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en las zonas comunes.

Hasta aquí, raro pero asumible. El problema llega después. El Don Pancho confirma que algunas personas han llegado incluso a pedir la instalación de cámaras en las habitaciones de los artistas, con retransmisión online permanente. Sí: 24/7.

La respuesta del hotel ha sido tajante.

“Esto no es Gran Hermano”

En el comunicado, fechado el 10 de febrero de 2026, el Hotel Don Pancho recuerda algo que debería ser evidente: estas solicitudes están totalmente prohibidas por ley, tanto por la Ley Orgánica de Protección de Datos como por la normativa de protección de la intimidad personal.

Y remata con una frase que ya circula como meme entre eurofans y periodistas: “Esto es el Hotel Don Pancho. No Gran Hermano.”

Un cierre tan claro como necesario.

El Benidorm Fest, más fenómeno fan que nunca

El episodio confirma algo que ya se venía percibiendo en esta edición: el Benidorm Fest ha entrado en una fase de hiperexposición total, donde no solo interesan las actuaciones, sino también los ensayos, las convivencias, las relaciones entre artistas… y, por lo visto, hasta el desayuno del hotel.

Paradójicamente, todo esto ocurre en el primer año sin Eurovisión como horizonte, lo que no ha reducido el interés, sino que parece haberlo intensificado. El festival ha ganado identidad propia, pero también ha atraído un fandom cada vez más invasivo.

Así es el hotel donde conviven los artistas del Benidorm Fest / Jose Navarro

Un recordatorio necesario

Desde el hotel han pedido expresamente que no se envíen más mensajes con este tipo de solicitudes, apelando al sentido común y al respeto por la privacidad de los artistas. Porque sí: el Benidorm Fest genera conversación, memes y momentos virales. Pero sigue siendo un festival de música. No un reality show, aunque con tanto benidrama a veces lo parezca.

Y, visto lo visto, este comunicado ya forma parte del folclore no oficial del Benidorm Fest 2026.