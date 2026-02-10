Las murallas de La Vila cambiarán de color muy pronto con una nueva imagen nocturna

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa instalará un nuevo sistema de iluminación LED en las murallas del casco histórico, una actuación que combinará sostenibilidad, ahorro energético y puesta en valor del patrimonio. El proyecto permitirá realzar visualmente este enclave emblemático mediante un alumbrado eficiente y respetuoso con el entorno histórico.

La inversión contempla la instalación de un sistema de iluminación exterior eficiente que mejorará la percepción urbana del conjunto histórico y fomentará un uso más responsable de la energía. El concejal de Urbanismo y Ciudad Inteligente, Pedro Ramis, explicó que la actuación sustituirá 11 luminarias por 27 nuevas luces LED de bajo consumo capaces de reproducir escenas y espectáculos lumínicos. “Este nuevo alumbrado permitirá cambiar el color y la intensidad de la iluminación para adaptarla a diferentes necesidades y a la celebración de efemérides concretas”, señaló.

La intervención se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) La Vila Joiosa, bajo la línea “Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible”, financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. El proyecto se encuentra actualmente en fase de licitación y cuenta con una inversión de 221.406,15 euros y el plazo de ejecución previsto, una vez adjudicado, es de tres meses.

Estética y eficiencia

El alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza, destacó que “este proyecto supone un paso más en la puesta en valor del patrimonio histórico. Nuestras murallas son nuestra seña de identidad y ahora contarán con un alumbrado sostenible y eficiente, además de mejorar la estética de parte de nuestro casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural”.

El proyecto incluye además un sistema inteligente de monitorización y control automático que permitirá detectar averías de forma rápida y precisa, reduciendo los tiempos de reparación. Según el edil de Urbanismo esta modernización no solo mejorará la estética del entorno, sino también la eficiencia energética del sistema.

Por su parte, la concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, subrayó que “gracias a esta actuación, las murallas sobre el río sumarán un atractivo más al que ya tienen y reforzarán esta imagen icónica de la ciudad”, mientras que la consolidan como “un destino que apuesta por la sostenibilidad sin renunciar a la conservación de su patrimonio”.