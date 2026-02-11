Altea abre la temporada de carreras ciclistas cadete y junior en la Comunidad Valenciana con el IV Memorial Pere Joan Caragol

El próximo domingo día 15 se dará el pistoletazo de salida en Altea a la temporada de carreras ciclistas en ruta, categorías Cadete y Junior, en la Comunidad Valenciana. La prueba dominical será el IV Memorial Pere Joan Caragol en homenaje al alteano que altruistamente promovió el deporte de las dos ruedas en el municipio llevándolo a elevadas cotas de popularidad en la comarca.

Con la carrera del memorial, organizado por el Club Ciclista Pere Joan Caragol Altea, se inicia el calendario ciclista de dichas categorías con un total de 27 pruebas, entre febrero y septiembre, en la Comunidad Valenciana y en donde también hay espacio reservado para la competición entre las escuelas de ciclismo con ocho carreras a disputar en la provincia de Alicante.

En Altea, el IV Memorial Pere Joan Caragol se iniciará a las 10 de la mañana para la categoría Cadete, y a las 11:15 horas comenzará la competición para los Junior en donde también pueden correr los de categoría Sub-23 para su propia clasificación general en la Challenge, de acuerdo con la nueva categoría autonómica habilitada para favorecer la participación y ampliar el calendario competitivo de esta categoría, según informan desde la Federació Ciclisme Comunitat Valenciana. que han confirmado que se han inscrito 107 corredores en categoría Cadete y 124 Junior o Sub-23.

Con el Club Ciclista Pere Joan Caragol Altea colabora la Concejalía de Deportes del municipio. La edil Sara Soler ha informado que la salida se ubicará en la calle Alcoi, frente a Palau Altea, y que la meta estará en la avenida de La Nucía.

Soler ha felicitado al club organizador “por la labor en pro del ciclismo que hace durante todo el año con distintas pruebas y el impulso del deporte base con las escuelas deportivas”. Por su parte, el presidente del C.C. Pere Joan Caragol Altea, Jaume Barber, ha agradecido al Ayuntamiento de Altea y en especial a la concejalía de Deportes “el soporte que da a nuestras iniciativas, ya que sin ese apoyo sería inviable hacer este Memorial”.