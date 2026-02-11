Altea inicia una campaña de concienciación ante la violencia machista

Con el objetivo de concienciar sobre la importancia de denunciar o buscar ayuda cuando se conoce algún caso de violencia contra la mujer; así como apoyar a las víctimas que, por varios motivos, principalmente el miedo, no dan el paso de denunciar, la Concejalía de Igualdad ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización dirigida a toda la ciudadanía.

La concejala responsable, Anna Lanuza, ha explicado que la campaña “hace hincapié en la responsabilidad colectiva ante la violencia machista y en la necesidad de romper el silencio”. La edil ha destacado la importancia de ser “la voz de aquellas mujeres que no pueden levantarla por sí mismas” ya que “muchas víctimas no denuncian por miedo, por dependencia económica o emocional, o por falta de apoyo”, por lo cual “es fundamental que la sociedad les haga saber a estas mujeres que no están solas, y que cuentan con recursos y con personas dispuestas a ayudarlas”.

Anna Lanuza ha afirmado que el silencio ante la violencia machista “nos hace cómplices. No podemos mirar hacia otro lado cuando sabemos o sospechamos que una mujer está sufriendo violencia. Y además, no se ha de poner siempre el peso sobre la mujer maltratada, puesto que en la mayoría de casos su estado emocional no le permite dar el paso para afrontar la situación real que atraviesa y no encuentra la fuerza o espaldarazo suficiente para hacerle frente. Es ahí donde nuestro apoyo es esencial para poder ayudarla y acompañarla”, ha remarcado.

La edil ha añadido que la campaña “pretende ser una herramienta más para concienciarnos de que no podemos mirar hacia otro lado cuando sabemos de algún caso de violencia, puesto que el silencio mata y nos hace cómplices de las agresiones que ignoramos”.

Publicidad con mensajes claros y directos

Lanuza ha anunciado que la campaña será difundida “a través de las redes sociales, medios de comunicación y cartelería urbana con mensajes claros y directos que animan a actuar ante cualquier situación de violencia contra las mujeres y a dar apoyo activo a las víctimas”. Como ejemplo, la edil de Igualdad ha señalado que se publicarán carteles con los lemas “A Altea NO mirem cap a un altre costat”, “Callar no protege”, “Si lo sabes, actúa” o “Tu voz puede ser su salida” junto a la siguiente frase en todos ellos: “Si conoces un caso de violencia de género, tu acción puede marcar la diferencia” y con los números de teléfono 016 y 112 en lugar destacado.

Anna Lanuza también ha sdeñalado la importancia del uso de la aplicación móvil AlertCops, “una herramienta gratuita que es clave en momentos de peligro, pues permite la geolocalización de la persona usuaria y el envío de una alerta en tiempo real a los cuerpos policiales y servicios médicos ante una situación de emergencia”.

Recursos municipales disponibles

La edil ha asegurado que uno de los pilares fundamentales de la iniciativa “es dar a conocer los recursos disponibles desde las áreas de Bienestar Social e Igualdad, tanto para las mujeres víctimas como para sus hijos e hijas. Entre estos recursos, destacan la atención psicológica especializada, la atención social, asesoramiento jurídico, la derivación al Centro Mujer, así como el contacto y coordinación con los Cuerpos de Seguridad y los servicios sanitarios”.

Por otro lado, la responsable municipal de Igualdad ha indicado que con esta campaña “queremos transmitir un mensaje claro: la violencia machista es un problema de toda la sociedad, y solo desde la implicación colectiva podremos combatirla. Denunciar, pedir ayuda o simplemente estar junto a una víctima puede salvar vidas”, ha apostillado.

Por último, Anna Lanuza ha subrayado que para el área de Igualdad y Bienestar Social “la violencia contra las mujeres es una prioridad, para lo cual trabajamos poniendo el centro de atención en su erradicación mediante información, concienciación, atención, campañas de sensibilización o actos como ser uno de los municipios que forman parte de la red ‘Contra el maltrato, tolerancia cero’ puesto que cualquier paso que damos contra el machismo es un paso a favor de toda la sociedad”