Altea pone en marcha un ciclo de charlas de educación en valores para familias de adolescentes

Con el objetivo de “complementar los programas municipales de educación en valores, ocio educativo saludable y bienestar emocional que se desarrollan a lo largo del año, la Concejalía de Juventud de Altea ha puesto en marcha un ciclo de tres charlas dirigidas a familias con adolescentes para reforzar el acompañamiento educativo desde el entorno familiar”. De este modo, el concejal de Juventud, Germán Manjón, ha informado este miércoles que las charlas tendrán lugar este mes, en agosto y en noviembre”.

Al respecto, ha señalado que la información sobre las charlas “se puede tener presencialmente en el Centro Juvenil, escribiendo un correo electrónico a joventut@altea.es o llamando al teléfono 661 68 90 83”.

Asimismo, el edil ha explicado que “ las charlas se organizan para favorecer que el trabajo realizado directamente con las personas, tenga continuidad también en su día a día. De este modo, madres, padres, educadores, tutores y tutoras legales, así como personas que trabajan con adolescentes, podrán acceder a información y herramientas prácticas para acompañarlos mejor en esta etapa vital”, ha aseverado.

German Manjon, concejal de Juventud de Altea. / INFORMACIÓN

Las charlas que se impartirán

Manjón ha anunciado que la primera de las charlas “tendrá lugar el próximo miércoles día 18, a las 18:30 horas, en el Centro Juvenil, bajo el título ‘Cómo acompañar la sexualidad en la adolescencia’. Sesión que se enmarca dentro del programa municipal de educación sexual que se ofrece en los institutos de educación secundaria y que también pretende extender esta formación a las familias, fomentando una comunicación abierta, responsable y basada en el respeto”.

En cuanto a la segunda charla, el concejal ha indicado que se celebrará el 14 de agosto. En ella “se abordarán los beneficios y prejuicios de los videojuegos de tal manera que durante la sesión se analizarán los posibles riesgos asociados a su uso, pero también se pondrán en valor sus aspectos positivos como el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y creativas. Asimismo, se ofrecerán pautas para promover un uso responsable, saludable y educativo en el ámbito familiar”.

Y para cerrar el año, “en una fecha aún sin determinar de noviembre se llevará a cabo la tercera charla centrada en la ansiedad en la adolescencia”. La ponencia se enmarcará “dentro de las Jornadas de Salud y Bienestar Emocional”, y su objetivo se centrará “en dar a conocer las principales señales de alerta, los factores de riesgo y las distintas estrategias de acompañamiento emocional desde el entorno familiar y educativo”.

Noticias relacionadas

Germán Manjón ha destacado que “contamos con la colaboración del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)”, y ha añadido que con este ciclo de charlas, “la Concejalía de Juventud reafirma su compromiso con una educación integral, que implica tanto a las personas jóvenes como a su entorno, y con la promoción del bienestar, la salud emocional y los valores como ejes fundamentales de las políticas municipales de juventud”.