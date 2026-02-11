La consellera de Servicios Sociales visita Finestrat para activar el olvidado Centro de Día con probable fórmula público privada

Con una población que progresivamente envejece a medida que avanza la esperanza de vida, Finestrat no es un caso aislado. La alcaldesa, Nati Algado, ha solicitado a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, la puesta en marcha de un centro de día que aporte solución a las necesidades de servicios de atención de parte de este segmento poblacional. Se da el hecho de que ya son varias las ocasiones en que el consistorio ha anunciado esta construcción, cambiando incluso la ubicación del mismo.

El Ayuntamiento elabora en estos momentos un mapa de soledad no deseada que aportará datos sobre la creciente población que vive sola, además de fijar las necesidades y demandas de este segmento.

A la visita realizada por Albalat se han sumado el primer teniente de alcalde, Víctor Darío Llinares, y las concejalas de Servicios Sociales y Juventud e Infancia, María Teresa Pérez y Sara Llorca. Es en la reunión posterior con la directiva del Club de Pensionistas y Jubilados de Finestrat, cuando se han trasladado las inquietudes de las personas mayores del municipio. Entre las demandas más destacadas se encuentra la creación de un centro de día, considerado una necesidad histórica para el municipio.

Demanda social

“La forma de avanzar es sentarnos a hablar y trasladar estas inquietudes a la Generalitat para ir de la mano. El hecho más real es que hoy la consellera está aquí en Finestrat”, ha recalcado Nati Algado, agradeciendo la disposición de la consellera para estudiar soluciones a la demanda social existente.

Por su parte, Elena Albalat ha puesto de manifiesto la voluntad del Consell de colaborar estrechamente con el Ayuntamiento. “Somos conscientes de la necesidad de plazas para nuestros mayores y vamos a estudiar la viabilidad de un centro de día en Finestrat”, señaló, añadiendo que se iniciará un análisis técnico desde una planificación realista y sostenible, incluyendo posibles fórmulas de colaboración público-privada.

La alcaldesa también ha destacado la distribución desigual del envejecimiento en Finestrat, con zonas como el casco histórico, La Cala y las urbanizaciones, donde muchas personas mayores viven solas, aumentando su vulnerabilidad. “Estamos recopilando información a través del Mapa de Activos para la Salud y el Mapa de Soledad no deseada, que presentaremos próximamente, para planificar los recursos necesarios y que infraestructuras como el centro de día sean pronto una realidad”, concluyó.