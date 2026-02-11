L’Alfàs del Pi aprueba un presupuesto de 29 millones para 2026 con más inversión social y una gran transformación urbana

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha aprobado en sesión plenaria el proyecto de presupuesto municipal para 2026, que asciende a 29.087.935,72 euros, equilibrado tanto en ingresos como en gastos. La cifra supone un incremento del 3,81% respecto al ejercicio anterior. El documento ha salido adelante con los votos a favor del PSPV-PSOE y en contra del Partido Popular y Vox. En el mismo pleno también se ha aprobado por mayoría la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla orgánica de personal para 2026, que suma 295 empleados.

Las nuevas cuentas refuerzan especialmente el área social. El presupuesto incluye la consignación necesaria para ejecutar el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado a finales de enero, que contempla cerca de un centenar de ayudas destinadas a asociaciones, jubilados, pensionistas, estudiantes y colectivos sociales. La dotación global ronda los 1,2 millones de euros, consolidando la apuesta municipal por el apoyo directo a la ciudadanía.

El pino de l´Alfàs

El portavoz del equipo de Gobierno, Toni Such, ha destacado el incremento del 37,01% en el capítulo de inversiones respecto a 2025. Entre las actuaciones más relevantes figura el proyecto de mejora de la accesibilidad en la plaza Mayor y su entorno, con una inversión cercana a los 800.000 euros. La intervención supondrá la reurbanización integral de la plaza y la semipeatonalización de un tramo de la calle Federico García Lorca, creando una plataforma única sin desniveles ni barreras arquitectónicas.

El proyecto también pondrá en valor el pino de l’Alfàs del Pi, símbolo del municipio, mediante la construcción de un banco circular de piedra que funcionará como elemento escultórico, zona de descanso y espacio conmemorativo que recogerá la memoria histórica de los distintos pinos que han presidido la plaza. De forma paralela, se renovarán los colectores de agua potable del mismo tramo, sustituyendo antiguas conducciones de fibrocemento que abastecen a buena parte del casco urbano.

Ampliación del cementerio

En materia de movilidad, el presupuesto contempla el ensanche y mejora del acceso a la urbanización Foia Blanca y la creación de una rotonda junto a la adecuación de un carril bici en la calle Ferrería. Ambos proyectos, con una inversión aproximada de 500.000 euros cada uno, se ejecutarán a través del Plan Planifica 2024-2027 de la Diputación de Alicante. Además, se prevé la ampliación del cementerio municipal con un nuevo pabellón de nichos y columbarios, con una inversión superior a los 200.000 euros.

Las cuentas de 2026 incluyen también actuaciones de pavimentación viaria, renovación del alumbrado público, mejoras en el entorno del polideportivo y la adquisición de equipamiento informático, entre otras inversiones. Según Toni Such, se trata de unos presupuestos “elaborados desde la responsabilidad y la planificación, que garantizan la sostenibilidad financiera al tiempo que impulsan las inversiones necesarias para seguir avanzando en la modernización del municipio, cuidando el casco histórico, mejorando la accesibilidad y atendiendo las necesidades reales de la ciudadanía”.