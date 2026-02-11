Cómo conseguir 100 euros del Plan VEO para renovar gafas y lentillas para niños en Finestrat: ópticas, documentación y pasos a seguir

El Ministerio de Sanidad cuenta con un plan de ayudas para la adquisición de gafas o lentillas para niños de hasta 16 años, el Plan VEO.

El Ayuntamiento de Finestrat ha anunciado que cuatro ópticas del municipio se han adherido a este plan que ofrece hasta 100 euros en ayudas para renovar estos productos de primera necesidad. Se trata de óptica La Cala, Alain Afflelou Finestrat, Mióptico Benidorm y Soloptical Benidorm.

Los niños de 16 años (incluidos) o menos que tengan seguro privado a través de mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS también pueden acceder a estas ayudas.

“Os animo a que cuidéis la salud visual de vuestros hijos, porque cuidar la vista en esa época tan importante de estudios es clave. Y ahora con esta ayuda es más fácil”, informó la alcaldesa y concejala de Sanidad, Nati Algado al término de la visita a los cuatro establecimientos.

El Plan VEO financia estos artículos:

Montura básica con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante.

Lentes graduadas orgánicas con antirreflejante. Esta opción es para aquellas situaciones en las que solamente se desee cambiar las lentes de las gafas.

Lentes de contacto de material hidrofílico o gas permeable y la solución líquida para lentes de contacto necesaria para su mantenimiento, ambas en una cuantía suficiente para su uso durante un periodo de un año (trescientos sesenta y cinco días).

Cómo solicitar la ayuda para la renovación de gafas o lentillas en Finestrat

Según informa el ministerio, la ayuda se solicita de forma presencial en las ópticas participantes en el Plan VEO, que se pueden consultar aquí.

Niños de 5 años o menos

Para los niños de 5 años o menos, tendrán que obtener la prescripción del servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud, tras la derivación desde Atención Primaria o desde el sistema sanitario privado.

Con esta prescripción hay que acudir a las ópticas, seleccionar el modelo de gafas y lentillas y solicitar la ayuda. La óptica tramita la ayuda sin que las familias tengan que hacer ningún otro paso.

Si el coste es mayor de 100 euros habrá que abonar la diferencia en la óptica. Estos son documentos que hay que aportar en la óptica:

Documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. Esto se podrá acreditar mediante el código CIPA de la tarjeta sanitaria o del documento certificativo para recibir asistencia sanitaria expedido por la comunidad autónoma.

Prescripción del problema de refracción.

El número del DNI o documento de identificación, en caso de disponer de él, de la persona beneficiaria.

El número del DNI o documento de identidad del padre, madre o tutor.

Documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria.

Niños de 6 años hasta 16 (incluidos)

El trámite es el mismo pero también se ofrece la posibilidad de que la prescripción la realice el propio óptico en el establecimiento en el mismo momento de solicitar la ayuda.

El resto del procedimiento es igual que en el caso anterior.