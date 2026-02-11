El PSOE denuncia el “apagón” del Portal de Transparencia de Benidorm que oculta datos clave sobre gastos y sueldos

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a denunciar la falta de transparencia del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Benidorm. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha alertado de que el Portal de Transparencia de la web municipal se ha convertido en una herramienta “poco útil y desfasada” que impide a los ciudadanos conocer el patrimonio y las retribuciones de sus representantes públicos, así como el uso de los recursos municipales y la planificación de la actividad del consistorio.

Escoda ha señalado como ejemplo que los últimos datos publicados sobre los gastos por viajes, dietas y locomoción del alcalde, Toni Pérez, corresponden a 2019. “Es llamativo que los vecinos de Benidorm no puedan saber cuánto nos cuestan los desplazamientos del alcalde desde hace siete años”, ha afirmado.

Además, ha advertido de que este “apagón informativo” también afecta a las retribuciones de la corporación municipal, ya que la última nómina publicada es la de noviembre. “Estamos en febrero y el portal de transparencia sigue anclado en el año pasado. Esta desidia informativa es una falta de respeto a los ciudadanos”, ha remarcado.

Falta de compromiso

La portavoz socialista ha subrayado que la publicación de estos datos no es una cuestión opcional, sino una obligación legal. En este sentido, ha recordado que el propio alcalde ha restado importancia pública a difundir su sueldo, algo que, a juicio del PSOE, evidencia su falta de compromiso con la transparencia.

Desde el grupo socialista también vinculan esta situación con la “parálisis en la gestión” municipal. Según Escoda, el alcalde está más centrado en actos y viajes fuera de la ciudad que en el día a día del Ayuntamiento. “Su falta de tiempo y de ganas de trabajar por Benidorm es alarmante y los más perjudicados vuelven a ser los ciudadanos”, ha señalado.

Falta de colaboración

La edil ha criticado que la oposición tenga que presionar continuamente al Gobierno local para que cumpla con sus obligaciones de transparencia y ha reclamado la actualización inmediata de todos los datos del portal. “Nuestra labor es fiscalizar la gestión del Partido Popular, pero hemos llegado al extremo de tener que estar encima para que cumplan la ley”.

Escoda ha recordado además que instituciones como el Consejo Valenciano de Transparencia, el Síndic de Greuges y la Sindicatura de Comptes han reprochado en distintas ocasiones al gobierno local su falta de colaboración y las trabas para facilitar información pública. “Vamos de varapalo en varapalo en materia de transparencia. El gobierno de Toni Pérez comete un grave error con su continuo enfrentamiento con estas instituciones”.