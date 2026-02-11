La Vila Joiosa cierra 2025 con un 6,7% menos de parados pero arremete contra políticas nacionales que "lastran" el empleo

La Vila Joiosa ha cerrado 2025 consolidando la tendencia positiva de su mercado laboral. Según los últimos datos oficiales, el municipio terminó diciembre con 1.937 personas desempleadas, lo que supone un descenso de 139 respecto al año anterior (-6,7 %) y una caída acumulada del 25,1 % desde diciembre de 2022. El alcalde Marcos Zaragoza se ha felicitado por este dinamismo mientras ha centrado sus críticas en la política laboral del Gobierno español por deficiente regulación y temporalidad encubierta.

El sector servicios continúa siendo el principal dinamizador del empleo local, representando el 88 % de la contratación mensual (444 de los 504 contratos registrados). Por perfiles, el desempleo afecta principalmente a mujeres mayores de 45 años (735 personas), frente a 506 hombres del mismo rango de edad.

Formación y mediación

El alcalde Marcos Zaragoza ha atribuido este avance a los proyectos emprendidos por su equipo en los últimos meses. Según el edil estos resultados son fruto de una "planificación estratégica que busca reforzar la base productiva local". Zaragoza señaló que “apostamos por el empleo y por reforzar la orientación, formación y mediación con el tejido empresarial y los ciudadanos. Un ejemplo claro es la creación de la Agencia de Desarrollo Local (ADL)", un organismo que, sin embargo, sólo lleva seis meses de funcionamiento.

La concejala de Empleo, Rosa Llorca, ha insistido en esta teoría señalando los dos ejes fundamentales que persigue el Ayuntamiento para la empleabilidad centrados en la ADL y en liderar la gestión industrial local. Zaragoza ha recordado en este plano la creación de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), la primera de la comarca, desarrollada con colaboración público-privada, que permitirá dinamizar el área industrial y atraer inversión.

Preocupado por el tejido empresarial

A pesar de los indicadores positivos, Zaragoza ha trazado una descripción negativa sobre la ruta que sigue el Gobierno de España respecto a la activación del empleo. Según su opinión existe una "creciente incertidumbre”del entorno nacional, afectando al sector empresarial.

El alcalde se escuda en la tesis de que diversas organizaciones patronales y expertos alertan de la fragilidad latente del mercado laboral, vinculada a la “falta de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica”. Entre las políticas del Gobierno central que, según el primer edil, “lastran el empleo” se incluyen el aumento de costes no salariales, la rigidez en la contratación, la falta de diálogo y consenso, y la temporalidad encubierta.