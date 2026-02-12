BeCity lanza un reto para aplicar un sistema que mida el consumo de agua en los hoteles de Benidorm

BeCiTi, el Centro de Innovación Turística Inteligente impulsado por el Ayuntamiento de Benidorm, lanza un nuevo reto de innovación abierta con el apoyo de Grupo Veolia y HOSBEC. El objetivo es identificar y validar soluciones que permitan avanzar hacia una certificación de huella hídrica en establecimientos hoteleros, basada en indicadores objetivos, automatizados y comparables. Las empresas, investigadores o agentes del conocimiento pueden realizar su inscripción hasta el próximo 6 de marzo.

El propósito de la convocatoria es fortalecer la sostenibilidad del destino y mejorar la eficiencia operativa del sector turístico. Para lograrlo, se buscan soluciones tecnológicas capaces de medir, analizar y gestionar el consumo de agua en instalaciones turísticas —especialmente en hoteles con piscinas, jardines y grandes infraestructuras— desde una visión integral de la huella hídrica. Se priorizará un enfoque basado en datos verificables que facilite tanto la toma de decisiones empresariales como el diseño de políticas públicas orientadas a la resiliencia hídrica.

Las propuestas deberán abordar al menos uno de los subretos tecnológicos definidos en la convocatoria, enfocados en distintas necesidades relacionadas con la gestión de la huella hídrica en establecimientos hoteleros. Entre ellos figuran el inventariado dinámico de la red hidráulica de un hotel; la medición y optimización del consumo con granularidad por zonas y usos; la garantía de la seguridad del agua en instalaciones como piscinas, spas o circuitos intermitentes; y la caracterización y reducción de vertidos. Todos estos subretos persiguen una medición precisa, trazable y escalable de la huella hídrica.

Aplicación en entornos reales

La concejal de Innovación, Aída García Mayor, ha señalado que “esta convocatoria no es solo una búsqueda de ideas, sino una oportunidad de validación real, ya que las soluciones seleccionadas podrán desarrollarse y probarse mediante pruebas de concepto (PoC) en entornos operativos reales, en establecimientos hoteleros de Benidorm”. Esto permitirá comprobar su viabilidad técnica y su impacto efectivo.

García Mayor ha añadido que la participación en el reto “ofrece además la posibilidad de contribuir a los primeros pasos hacia la definición de una futura certificación de huella hídrica, aportando soluciones tecnológicas que permitan medir de forma objetiva indicadores clave”. Desde BeCiTi se trabajará para brindar a los proyectos ganadores oportunidades de colaboración y negocio, conexión con entidades tractoras, proyección sectorial y visibilidad a través de acciones de difusión y participación en eventos del ecosistema del centro de innovación.

Cómo y cuándo presentar propuestas

El reto está abierto a empresas, emprendedores, investigadores y agentes del conocimiento que presenten soluciones alineadas con los subretos descritos en las bases, dentro de un programa orientado a resultados que busca testar, validar y escalar soluciones con impacto real en Benidorm.

El plazo de presentación se abre el 12 de febrero de 2026 y finalizará el 6 de marzo de 2026 a las 14:00 horas. Las solicitudes deberán tramitarse por vía telemática a través del formulario disponible en la web de BeCiTi (https://beciti.es/retos-beciti/).

Este desafío sobre gestión hídrica es el primero de los que impulsará BeCiTi, centro creado con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.