Las concejalas, técnicas y promotoras de Igualdad de los municipios representados en el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa (CCIMB) se han reunido hoy en Callosa d’en Sarrià en la reunión mensual, que se celebra de forma itinerante por las distintas localidades que forman parte del órgano, y ha contado con la participación de representantes de la anfitriona Callosa d’en Sarrià, además de l’Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucía, Polop de la Marina, La Vila Joiosa, y la Mancomunidad de la Marina Baixa, además de la presencia en el saludo inicial del alcalde de la localidad anfitriona de la reunión, Andrés Molina Ferrándiz.

Durante la sesión se abordaron asuntos, como la planificación y coordinación de las campañas de sensibilización previstas para este año, con iniciativas orientadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y contemplan, entre otras acciones, campañas de corresponsabilidad en los cuidados y las tareas del hogar, así como la organización de jornadas y actividades conmemorativas con motivo del Día Internacional de la Mujer y otras fechas clave para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad.

Además, se presentó por parte de la Concejala de Igualdad de Callosa d’en Sarrià, Mayte García, el cartel anunciador de la XXV Trobada de Dones de la Marina Baixa, que este año se celebrará en la localidad callosina el próximo 6 de marzo, coincidiendo con la efeméride de los 25 años de celebración de estos encuentros, informando García al resto de participantes de un adelanto del programa de actos de la Trobada.

La Trobada de Dones de la Marina Baixa está destinada a ser un encuentro de convivencia entre mujeres de toda la comarca, un evento lúdico y reivindicativo que se enmarca en la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, y que convoca el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa.

Callosa d'en Sarrià recibe el encuentro mensual del Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa / INFORMACIÓN

El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, constituido en 2017, tiene como objetivo impulsar acciones eficaces en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como desarrollar iniciativas de prevención y sensibilización frente a la violencia de género. El órgano se reúne una vez al mes, rotando por los distintos municipios que lo integran.

En estos encuentros se definen y coordinan acciones conjuntas a nivel comarcal, con el fin de seguir avanzando en políticas de igualdad y de reforzar el trabajo en prevención, educación y atención a las víctimas de violencia de género, apostando por una respuesta coordinada y eficaz desde el ámbito local.