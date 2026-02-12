La ejecutiva del PSPV-PSOE Altea denuncia el partidismo del PP valenciano por anular la Generalitat el Centro de Día en el municipio

Favoritismo contra necesidad social. La ejecutiva del PSPV-PSOE de Altea ha manifestado, a través de un comunicado, “nuestra más enérgica protesta ante la decisión del gobierno valenciano del Partido Popular de dejar a Altea fuera de la adjudicación del Centro de Día para personas mayores dependientes, un proyecto que ya contaba con financiación otorgada por el gobierno valenciano del Botànic presidido por Ximo Puig, y para el cual el Ayuntamiento de Altea había cedido una parcela municipal de 2.942 metros cuadrados para su construcción en la avenida Benidorm”.

En el comunicado, los socialistas aseveran que “resulta especialmente grave que, mientras Altea queda fuera, municipios como Finestrat, localidad de la cual era alcalde el actual presidente de la Generalitat Valenciana, sí que hayan sido incluidos en la adjudicación de un Centro de Día. Esta decisión evidencia una carencia de imparcialidad y un claro uso partidista de los recursos públicos”.

De igual modo, recuerdan que el Centro de Día de Altea “era una infraestructura comprometida y dotada con un presupuesto cercano a los 2,4 millones de euros dentro del ‘Pla Convivint’ de Infraestructuras Sociales 2021-2025 impulsado por el Gobierno del Botànic”, y aseveran que desde el Ayuntamiento de Altea “hemos venido demostrando nuestra voluntad de hacer realidad este servicio tan necesario para las personas mayores dependientes y sus familias de Altea y el resto de la comarca de la Marina Baixa”.

Al respecto, los socialistas explican que “tras revocar el gobierno valenciano presidido por Mazón el proyecto del Centro de Día Comarcal de Altea, durante meses se realizaron varias gestiones, e incluso mantuvimos reuniones con la Consellería correspondiente, para desbloquear la situación. Pero la respuesta que obtuvimos por parte del gobierno del PP fue proponer como alternativa un centro privado. Una opción que no garantiza ni la accesibilidad universal ni las mismas condiciones de servicio público que el proyecto inicial contemplaba”.

Mociones plenarias reclamando el Centro de Día

Asimismo, se remiten a las mociones plenarias de enero de 2025 “en donde presentamos alegaciones a la revocación del Centro de Día”, y de febrero de 2025 “en donde instábamos al Consell que incluyera la construcción del Centro de Día en sus presupuestos para darle viabilidad a lo que ya teníamos adjudicado por el gobierno valenciano anterior presidido por Ximo Puig. Pero en este pleno el PP votó en contra, demostrando así cuáles son sus prioridades, unas prioridades entre las cuales no está el mejorar la calidad de vida de los alteanos”.

En el PSPV-PSOE de Altea consideran en su comunicado que la actuación del actual gobierno valenciano y el PP “antepone los intereses partidistas y el amiguismo al bienestar del pueblo alteano y a la dignidad de las personas más vulnerables. Con esta actitud, las familias de Altea se ven privadas de un servicio esencial que ya estaba concedido y planificado, generando incertidumbre y dificultades añadidas a quién más apoyo necesita”.

Añaden que Altea “merece el Centro de Día que ya tenía adjudicado. Las personas mayores y sus familias merecen respeto, dignidad y servicios públicos de calidad que garantizen sus derechos”, aseveran.

Afirman que “desde nuestro partido defendemos y defenderemos firmemente los servicios públicos y de calidad que actualmente está desmantelando el Partido Popular como podemos comprobar en áreas tan esenciales como son la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Y concluyen que “los gobiernos del Partido Popular ya nos tienen acostumbrados a este tipo de decisiones donde priman criterios partidistas y políticos por encima de las necesidades reales de la ciudadanía. Desde el PSPV-PSOE de Altea continuaremos exigiendo explicaciones, transparencia y la recuperación de este proyecto fundamental para nuestro municipio”, apostillan.