l’Alfàs del Pi se conecta: sensores para mejorar playas, parkings y turismo

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha adjudicado a la empresa Gimeno Digital Technologies SL el contrato para el suministro e instalación de infraestructuras de conectividad y sensórica, así como la implantación de una plataforma de inteligencia turística de destino, enmarcada en el desarrollo del modelo Smart City. La herramienta dará a conocer los flujos en las playas, la movilidad en los aparcamientos o el llenado de las papeleras.

El proyecto permitirá dotar al municipio de una Plataforma de Ciudad Inteligente con cuadro de mando, una herramienta que centralizará la información clave y ofrecerá una visión global del destino turístico. Esta solución facilitará la toma de decisiones, mejorará la gestión de los servicios públicos y contribuirá a incrementar la calidad de la experiencia turística, favoreciendo la convivencia entre residentes y visitantes.

Turismo más ordenado

El concejal de Turismo, Luis Miguel Morant, ha destacado que “esta plataforma nos permitirá conocer en tiempo real qué está ocurriendo en el destino, anticiparnos a posibles problemas y gestionar mejor los flujos de visitantes”. Según Morant, “hablamos de tecnología al servicio de las personas, que nos ayudará a ofrecer un turismo más ordenado, sostenible y de mayor calidad”.

La plataforma integrará y analizará datos procedentes de múltiples fuentes, como sensores y cámaras, tanto en tiempo real como en diferido. Toda la información se recogerá en un único sistema, sencillo de interpretar, que permitirá a los gestores municipales monitorizar el estado global de la ciudad mediante indicadores clave y cuadros de mando visuales.

En una primera fase, con un enfoque claramente turístico, el proyecto contempla varias líneas de sensorización inteligente. Destaca la Playa Inteligente en el Racó de l’Albir, donde se incorporarán soluciones como estación meteorológica, cámaras para el control de aforo, tótems informativos, encuestas digitales y sensores para conocer el nivel de llenado de papeleras.

Gestión del aparcamiento

También se actuará en la gestión del aparcamiento de la calle Isaac Albéniz, con cerca de 400 plazas, mediante cámaras y paneles informativos que permitirán conocer en tiempo real la disponibilidad. A ello se suma un sistema de control de aforo en espacios exteriores, reutilizando cámaras ya existentes para medir la ocupación y prevenir situaciones de saturación.

La concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha señalado que “este tipo de proyectos demuestran el valor real de los fondos europeos, ya que permiten a los municipios avanzar en innovación y sostenibilidad sin coste para las arcas municipales”. Albero ha subrayado que “la digitalización es clave para construir destinos más eficientes y preparados para el futuro”.

La actuación forma parte del Plan Director DTI de l’Alfàs del Pi y responde a la necesidad de seguir avanzando en la implantación del modelo DTI-CV (Destino Turístico Inteligente de la Comunitat Valenciana), aplicando tecnología para mejorar la capacidad de acogida del destino y minimizar el impacto de la actividad turística sobre el entorno.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones para el desarrollo de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a 2022 y 2023. Estas aportaciones, financiadas íntegramente por la Unión Europea – NextGenerationEU, están impulsando proyectos orientados a mejorar la vertebración del territorio, la interconexión turística sostenible y la accesibilidad universal, reforzando el compromiso municipal con un modelo turístico más inteligente y sostenible.