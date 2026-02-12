Marlaska anuncia proyectos de nuevas comisarías en Benidorm y Dénia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la reforma de las instalaciones policiales ubicadas en el antiguo cuartel de Zapadores, en València, estarán concluidas este semestre tras una inversión cercana a los 30 millones, y que están en proyecto las nuevas comisarías de Benidorm, Dénia, Sagunt y Vila-real. La inversión del Gobierno en la Policía Nacional, ha asegurado el ministro, asciende a 1.500 millones de euros, "el doble que hace ocho años", gracias a la cual "hoy hay 1.300 agentes de policía más que hace siete años", para un total de 7.600 en la Comunitat Valenciana.

Marlaska ha visitado este jueves las instalaciones de Zapadores, que cuentan con una superficie de 35.000 metros cuadrados y ocho edificios levantados entre los años 1921 y 1924. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) comenzó las obras de reforma en marzo de 2023 y actualmente ya se ha concluido la reforma del edificio principal (sede de la Comisaría Provincial de Valencia), los aparcamientos, el patio de armas del antiguo cuartel y el nuevo inmueble para el archivo. La segunda fase de la rehabilitación, que se encuentra en su etapa final, afecta a cuatro inmuebles que albergarán laboratorios para la Policía Científica, salas polivalentes y oficinas.

La visita del ministro se ha enmarcado en el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un acto que ha sido amadrinado por la empresaria Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona. En su intervención, Marlaska ha señalado sobre la bandera recibida: "Nos recordará desde ahora el compromiso de la Policía Nacional con la sociedad española que nos obliga a garantizar las condiciones que hacen posible que España viva en paz y libertad, sin amenazas o renuncias que nos impidan construir la nación moderna y avanzada que anhelamos".

En la misma ceremonia, el ministro del Interior ha inaugurado una imagen del Ángel Custodio, símbolo universal de vigilancia y protección y patrón de la Policía Nacional, obra del escultor albanés Artur Sulce sufragada por los empresarios valencianos Juan Roig, Vicente Boluda y Kiko Jordá.

Por su parte, Hortensia Herrero ha recordado que es hija de militar, que "el honor, la disciplina, la lealtad y el servicio no era conceptos abstractos, sino principios del día a día" y que admira "esos mismos valores en la Policía Nacional".

Regularización de inmigrantes

Grande-Marlaska ha asegurado que la Policía Nacional tiene herramientas para detectar y prevenir el posible fraude en el proceso de regularización de inmigrantes, que se realizará "con todas las garantías". Marlaska ha señalado que el real decreto que abre la posibilidad de regularización de personas extranjeras en España "es un compromiso del Gobierno con quienes han venido con la voluntad firme de trabajar y de ayudar a que esta país siga creciendo y se hará con todas las garantías"."Evidentemente, como en todo, se persigue el fraude, y en caso de que exista, la Policía sabe trabajar para evitarlo", ha agregado.

En referencia a la proposición de ley para combatir la multirreincidencia, que ha propuesto Junts y que ha sido aprobada este jueves en el pleno del Congreso con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, el ministro ha negado que haya supuesto ninguna "concesión" del Gobierno al partido que lidera Carles Puigdemont.

Noticias relacionadas

"Es una petición de distintos partidos, pero también del entorno judicial, de la Fiscalía, para que se regulara este asunto. No es una concesión a nadie, sino simplemente es una disposición que se ha entendido oportuna para la aplicación de la norma con todas las garantías legales. Además, las expulsiones no dependen de la multirreincidencia, sino de otras circunstancias, como que una persona haya sido condenada por determinados delitos, y siempre en sustitución de otra pena", ha agregado.