Las “minidolls” de Sergio Sánchez en el multiverso del Benidorm Fest

Si ser friki es ser obsesivo, Sergio Sánchezlo es. El artista benidormense ataca de nuevo con varias réplicas de sus “minidolls” que tuiteó la propia Lady Gaga y que le han valido una gran exposición pública, aunque ningún reporte económico. Estos muñecos caricaturescos han alcanzado una gran difusión con sus parecidos exagerados a Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand o Lalachus. Unos iconos divertidos de escayola en los que trabaja el autor con tesón para aprovechar estas jornadas musicales donde se exponen tanto en el hotel Don Pancho como en el hall del Ayuntamiento de Benidorm.

La nueva tentativa vendría a titularse “Minidolls, volumen V”, con referencias artísticas a una colección que crece cada año y que coincide con el número de ediciones del Benidorm Fest.

A Sergio le gusta hablar de multiverso cuando se refiere al festival por todos los componentes y capas que tiene dentro de él tanto artísticas, gastronómicas, de fans y, evidentemente, musicales.

A los cuatro conductores musicales se ha unido la minimuñeca de Melody y la de la Sirenita que vuelve a dominar la escena del certamen otra vez.

Pero su conjunto es más extenso, con trabajos muy mediáticos como son Alaska o el periodista Máxim Huerta que le ayudó a visibilizar su labor en redes sociales.

Lady Gaga de madrina

¿Pero quién ha sido su hada madrina? Pues la propia Lady Gaga, mito para Sergio y que fue la que bautizó a unas pequeñas figuras con ese nombre. La cantante localizó el trabajo de Sergio y compartió una foto con una “minidoll” en su Instagram.

Y de ahí a la difusión total con un empeño por ser conocido, estimado y ser compartido sin pudor. “Creo que ser artista es tener la capacidad de poder volcar en una obra lo que estás sintiendo aunque es importante transmitir lo que haces porque ya puedes ser todo lo artista que quieras que si no hay un público que vea lo que haces, sirve para poco”, explica.

Sergio es un artista joven de 33 años, sin empaques ni falso academicismo. Ha volado desde su grado en Bellas Artes en la UHM de Altea hasta un trabajo popular que inició con 17 años en las fallas de Benidorm y otras poblaciones valencianas.

Las minifiguras son caricaturas de los presentadores y artistas del Benidorm Fest. / Pilar Cortés

Las fallas y Julio Iglesias

“Son dos trabajos de ocio, pero con uno vivo y el de las “minidolls” es ocio-ocio”, describe para contar la fórmula diferente de ambas. En las fallas trabaja un material de corcho más maleable y sin tanta estimación por el detalle.

En las “minidolls” la materia del cabezón es de escayola y hay que trazar después líneas en la estructura que doten de parecido al muñeco con su representación real. “Lo más importante es que se reconozca la cara, no son hiperrealistas, se trata de caricaturas que recogen los rasgos personales que todos tenemos”.

Precisamente el pasado año reprodujo para una falla de Benidorm un ninot de Julio Iglesias como símbolo del antiguo festival. Después de los acontecimientos que han señalado al cantante en los últimos tiempos, ya no volvería a realizar un trabajo de ese tipo.

Él que veía desde la ventana de su casa de L’ Aigüera los cócteles y a los famosos que desfilaban por el parque en las últimas ediciones del Festival de la Canción -como una réplica del personaje de Audrey Hepburn, en el film “Sabrina- , pide a viva voz que se quite el nombre de Julio Iglesias al auditorio y se le rebautice como Blanca Paloma. Lo dice un “benilover”convencido, un “eurofan”inexistente.