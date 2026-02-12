El PSOE alerta sobre ocho meses de contrato caducado en los museos municipales de Benidorm
Escoda critica al gobierno del PP por “dejadez y falta de previsión” y de una parálisis en la gestión de contratos públicos
El grupo municipal socialista ha puesto de relieve un nuevo ejemplo de la “dejadez y falta de previsión” del equipo de Gobierno del PP en la gestión de los espacios culturales y arqueológicos de Benidorm. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha revelado que el contrato del servicio de atención al público y dinamización de los museos municipales Boca del Calvari y l'Hort de Colón, así como del yacimiento del Tossal de La Cala, lleva casi ocho meses caducado, pese a que el Ayuntamiento destina a este servicio más de 130.000 euros.
Escoda ha lamentado que esta situación de “interinidad” en las contratas se haya convertido en una práctica habitual de un gobierno municipal que, a su juicio, está “más preocupado por las fotos y los actos oficiales que por el funcionamiento administrativo diario del Ayuntamiento”. La portavoz ha subrayado que “no es de recibo que una ciudad que presume de ser referente turístico mantenga servicios esenciales en centros culturales y museos sin un contrato en vigor”.
Más contratos sin regularizar
Desde las filas socialistas vinculan este retraso con lo que califican como una “parálisis generalizada” en otros grandes contratos municipales. En este sentido, Escoda ha exigido al alcalde que “deje de lado los saraos y se ponga a trabajar de una vez por Benidorm para solucionar este desajuste administrativo”.
La edil ha recordado que no se trata de un caso aislado y ha señalado como ejemplos la contrata de alumbrado y red semafórica, la zona azul o la limpieza de dependencias municipales, que también continúan pendientes de regularización. “Saben perfectamente cuándo caducan los contratos, porque cuando se adjudican tienen una fecha clara de finalización, pero aun así siempre llegan tarde y mal, obligando a trabajar con prórrogas o fuera de contrato, lo que conlleva más gasto y peores servicios”, ha afirmado.
Por último, Escoda ha anunciado que su grupo estará “vigilante” para que el nuevo pliego no sufra más retrasos y para que los museos municipales cuenten con los recursos humanos y técnicos necesarios. “Esperamos que, entre fiesta y fiesta, el alcalde encuentre un hueco para firmar el inicio de un expediente que ya llega ocho meses tarde”.
