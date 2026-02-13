Altea anula la Ruta del Amor por el casco antiguo ante la alerta naranja

La alerta naranja meteorológica decretada por la borrasca Oriana ha provocado que el Ayuntamiento de Altea anule la Ruta del Amor anunciada para este fin de semana por el casco antiguo coincidiendo con el día de San Valentín. En un comunicado conjunto de las concejalías de Comercio, Cultura y Turismo han informado igualmente que la ruta guiada gratuita prevista para este sábado, así como los conciertos del guitarrista Mariano Gil, “se aplazan para realizarlos en una fecha aún por determinar”.

Ante esta situación, las decoraciones de corazones hechos con globos por el artista globoescultor Antonio Bécares, que iban a colgarse por las calles y balcones de las casas del casco antiguo, se han repartido por los edificios municipales. De tal manera que el Ayuntamiento, la Casa de Cultura, el CEAM, el Centro Social de la Tercera Edad, las oficinas de Bienestar Social, las dependencias de la Policía Local y sus vehículos están decorados con el símbolo por antonomasia del amor.

Salón del CEAM de Altea con los corazones / INFORMACIÓN

Por otro lado, el Carnaval Infantil que iba a celebrarse este viernes tampoco se ha celebrado, aunque los alumnos de cada colegio han desfilado por el interior de sus respectivos centros. La Concejalía de Educación informó este jueves por la tarde que el desfile “tendrá lugar el próximo lunes día 16”, que dicha actividad “está inspirada en la magia Disney” y que el desfile “transcurrirá por el Bulevar de la Comunidad Valenciana hasta llegar a la Plaça de la Pau, donde se repartirá merienda para los niños y se podrá disfrutar de la música y baile a cargo de Jalala Studio”.