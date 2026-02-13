La conexión secreta entre la actuación de Asha y el Benidorm que marcó a toda una generación

Muchos vieron a Asha cantando “Turista” en un vagón amarillo y pensaron que era un decorado bonito, coherente con la idea de viaje. Lo que no todo el mundo sabía es que ese escenario escondía uno de los mayores iconos sentimentales de Benidorm: el mítico Limón Exprés. Y no, no es una referencia menor.

El Limón Exprés fue el primer tren turístico de España, inaugurado el 1 de junio de 1971. Partía desde Benidorm hasta Gata de Gorgos y recorría la costa entre acantilados, campos de cítricos y el Mediterráneo de fondo. Sus vagones de madera de los años 20 y 30, pintados de amarillo limón, se convirtieron en una postal en movimiento. Más que un transporte, era una experiencia: balconcillos abiertos, olor a azahar y turistas viviendo su particular excursión romántica.

El Limón Express a su paso por Altea en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Exactamente eso es lo que hizo Asha sobre el escenario.

El vagón amarillo de Asha que no era solo un decorado

Su puesta en escena no fue un simple tren “cuqui”. Fue una recreación conceptual de ese viaje lento, casi nostálgico, que encaja milimétricamente con el mensaje de “Turista”: amores que pasan, paisajes que se quedan, emociones que duran lo que dura una parada. Mientras otros apostaban por pirotecnia o coreografías explosivas, ella eligió memoria local convertida en pop elegante. Y hay más.

El Limón Exprés dejó de circular y, recientemente, varios de sus vagones han sido trasladados fuera de la Comunidad Valenciana para su restauración. Es decir: mientras el tren físico se aleja de Alicante, Asha lo devolvía simbólicamente al centro del foco nacional en el Benidorm Fest 2026. Patrimonio vivo en prime time.

La jugada tiene algo de brillante. No es nostalgia impostada ni postal rancia. Es identidad convertida en narrativa escénica. Para quien conocía el tren, fue un golpe directo a la memoria. Para quien no, funcionó igual: un viaje visual limpio, reconocible y coherente.

En una edición marcada por fallos técnicos y propuestas desiguales, Asha entendió algo clave: a veces no gana quien hace más ruido, sino quien cuenta mejor la historia.

Interior de un vagón del "Limón Express", en el año 2001. / TOÑI CARTAGENA

De los raíles de 1971 al escenario del Palau d’Esports. De excursión turística… a icono pop del Benidorm Fest.