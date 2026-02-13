La Cava Aragonesa gana el TapaFest 2026 tras una edición que vende más de 6.000 tapas

La edición 2026 del TapaFest ha cerrado con cifras de récord y la entrega de premios a los establecimientos ganadores tras vender más de 6.000 tapas y reunir a 20 locales participantes. El certamen refuerza así su papel como uno de los grandes reclamos gastronómicos vinculados al Benidorm Fest.

La entrega de reconocimientos se ha celebrado en el Centro Cultural durante la rueda de prensa de los artistas que competirán en la gala final del festival musical, acto al que han asistido el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, miembros de la corporación municipal y el director general de Turismo, Israel Martínez.

El Premio del Jurado ha recaído en La Cava Aragonesa por su tapa “Despierto amándote”, una elaboración que ha destacado por su creatividad y equilibrio técnico frente al resto de propuestas. En el Premio del Público, decidido mediante votación por código QR, el primer puesto ha sido para Linaje de Castilla con “Dopamina Crunch”. La segunda posición ha sido para La Taberna Andaluza con “Turista”, mientras que el tercer lugar ha vuelto a recaer en La Cava Aragonesa.

El vicepresidente de Abreca, Alex Frattini, ha felicitado a los premiados y ha agradecido la implicación de todos los establecimientos participantes. También ha resaltado el alto nivel gastronómico de esta edición y el impacto positivo del TapaFest en la economía local, reforzando la imagen de Benidorm como destino gastronómico de referencia.