Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empadronados viviendas protegidasDirecto: alerta por vientoCrónica Benidorm FestCarnaval en AlicanteRestauración calle de las setas
instagramlinkedin

La Cava Aragonesa gana el TapaFest 2026 tras una edición que vende más de 6.000 tapas

Veinte locales participan en una edición que consolida el evento como cita gastronómica vinculada al Benidorm Fest

Participantes y vencedores del Tapa Fest en la foto de familia con el alcalde.

Participantes y vencedores del Tapa Fest en la foto de familia con el alcalde. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

La edición 2026 del TapaFest ha cerrado con cifras de récord y la entrega de premios a los establecimientos ganadores tras vender más de 6.000 tapas y reunir a 20 locales participantes. El certamen refuerza así su papel como uno de los grandes reclamos gastronómicos vinculados al Benidorm Fest.

La entrega de reconocimientos se ha celebrado en el Centro Cultural durante la rueda de prensa de los artistas que competirán en la gala final del festival musical, acto al que han asistido el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, miembros de la corporación municipal y el director general de Turismo, Israel Martínez.

El Premio del Jurado ha recaído en La Cava Aragonesa por su tapa “Despierto amándote”, una elaboración que ha destacado por su creatividad y equilibrio técnico frente al resto de propuestas. En el Premio del Público, decidido mediante votación por código QR, el primer puesto ha sido para Linaje de Castilla con “Dopamina Crunch”. La segunda posición ha sido para La Taberna Andaluza con “Turista”, mientras que el tercer lugar ha vuelto a recaer en La Cava Aragonesa.

Noticias relacionadas

El vicepresidente de Abreca, Alex Frattini, ha felicitado a los premiados y ha agradecido la implicación de todos los establecimientos participantes. También ha resaltado el alto nivel gastronómico de esta edición y el impacto positivo del TapaFest en la economía local, reforzando la imagen de Benidorm como destino gastronómico de referencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
  2. Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
  3. Benidorm avanza con la transformación del parking de Beniardá y 500 plazas ecológicas
  4. Un fondo de inversión se interesó por la deuda de 352 millones de Benidorm por Serra Gelada
  5. La Bonoloto deja uno de sus premios en Benidorm
  6. Todo lo que no sabías sobre el parque más famoso de Benidorm: de estilo neoclásico, construido sobre un barranco y con un homenaje a Julio Iglesias
  7. El Juzgado desahucia a dos mujeres y una menor de una vivienda en Finestrat mientras se espera un informe de vulnerabilidad
  8. Benidorm se prepara para el Fest con tapas, música y una exposición histórica

El Consell reclama la declaración de zona catastrófica para los veinte municipios litorales de Alicante por la borrasca Harry

El Consell reclama la declaración de zona catastrófica para los veinte municipios litorales de Alicante por la borrasca Harry

La Cava Aragonesa gana el TapaFest 2026 tras una edición que vende más de 6.000 tapas

La Cava Aragonesa gana el TapaFest 2026 tras una edición que vende más de 6.000 tapas

Recordatorio a los pacientes de Alicante: huelga de médicos la próxima semana

Recordatorio a los pacientes de Alicante: huelga de médicos la próxima semana

El PSOE de La Vila apuesta por el arte urbano local en la calle Canalejas

El PSOE de La Vila apuesta por el arte urbano local en la calle Canalejas

La conexión secreta entre la actuación de Asha y el Benidorm que marcó a toda una generación

La conexión secreta entre la actuación de Asha y el Benidorm que marcó a toda una generación

La Vila contará con una rotonda más en Talaies para ordenar el tráfico en la entrada al municipio

La Vila contará con una rotonda más en Talaies para ordenar el tráfico en la entrada al municipio

La Aemet pone este sábado en alerta naranja por viento a toda la provincia de Alicante: rachas que superarán los 90 km/h

La Aemet pone este sábado en alerta naranja por viento a toda la provincia de Alicante: rachas que superarán los 90 km/h

El único apellido no español entre los 20 más frecuentes en Benidorm no es inglés ni holandés ni chino…

El único apellido no español entre los 20 más frecuentes en Benidorm no es inglés ni holandés ni chino…
Tracking Pixel Contents