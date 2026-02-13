El Moralet de Benidorm, preparado para los incendios: instalan cámaras térmicas y realizan limpieza del arbolado

El Ayuntamiento de Benidorm está a punto de terminar la puesta a punto del Parque de El Moralet, uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, con una actuación centrada en hacerlo más seguro frente a incendios y más accesible. El proyecto ha servido para abrir nuevos senderos, limpiar zonas muy cerradas por la vegetación y renovar parte del mobiliario sin perder el carácter natural del parque.

Los trabajos, incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 y financiados con fondos europeos, han supuesto una inversión de 434.808,85 euros. La intervención más importante ha sido la creación de un cortafuegos perimetral, junto con podas selectivas y clareos en áreas boscosas para reducir el riesgo de incendios, además de la instalación de once cámaras térmicas capaces de detectar subidas bruscas de temperatura.

Nuevos caminos

Una de las zonas que más ha cambiado es el barranco de Xixo, antes prácticamente inaccesible y ahora acondicionado con nuevos caminos que permiten recorrerlo a pie. Estos senderos suman además dos nuevos accesos al parque: uno junto al colegio Miguel Hernández y otro en la zona comercial cercana a la avenida Adolfo Suárez.

A todo ello se añaden nuevas papeleras de madera y trabajos complementarios realizados por programas de empleo de LABORA, centrados en arreglar caminos, bancales y balsas de riego y en mejorar el entorno natural. También ha colaborado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana con la instalación de una pasarela y vallado vinculados a las obras del TRAM.

El alcalde, Toni Pérez, y el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, han visitado la zona junto a responsables de la empresa adjudicataria para comprobar el resultado final de los trabajos.

Casas con más protección

Durante esta visita, el alcalde ha puesto el acento en la transformación del barranco de Xixo, “una zona que antes casi ni se veía y que ahora se podrá disfrutar gracias a los nuevos senderos”. Pérez también ha subrayado la mejora en seguridad para todas las viviendas cercanas al parque. “Había áreas muy frondosas pegadas a las casas y con estos trabajos reducimos riesgos y ganamos en tranquilidad”.

Además, las cámaras térmicas no solo servirán para la detección de incendios, sino también como elemento disuasorio frente a actos vandálicos o vertidos incontrolados. “Es tecnología que protege el parque y ayuda a cuidarlo”, ha señalado.