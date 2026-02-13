El PSOE reclama un plan urgente para renovar el “lamentable” estado de los accesos al Salt de l´Aigua de Benidorm

El grupo municipal socialista de Benidorm ha propuesto la puesta en marcha de un plan de mejora de la movilidad y la accesibilidad en todo el complejo escolar del Salt de l’Aigua. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, considera que el Ayuntamiento debería aprovechar las obras del IES Pere Maria Orts i Bosch para renovar los accesos a una de las zonas educativas con mayor tránsito de la ciudad.

Castillo ha denunciado que buena parte de las aceras y del carril bici que conectan los centros educativos presentan un estado “lamentable y peligroso”. Según ha explicado, existen baldosas levantadas, pavimentos irregulares y desniveles que suponen un riesgo diario para miles de jóvenes que utilizan la zona.

Carril bici degradado

El edil ha advertido además del peligro añadido que implica el intenso uso de patinetes y bicicletas por parte del alumnado. A su juicio, el carril bici está “totalmente degradado” y se ha convertido en “una carrera de obstáculos”. Por ello, el grupo socialista reclama una actuación integral que incluya pavimentación homogénea, eliminación de barreras arquitectónicas, señalización clara y más aparcabicis.

Castillo también ha criticado la gestión del alcalde, Toni Pérez, al que acusa de desatender los problemas cotidianos de la ciudad. “Mientras el alcalde va de fiesta en fiesta, nuestros estudiantes tienen que esquivar socavones para llegar a clase. Es una cuestión de prioridades”, ha afirmado.

El portavoz adjunto ha asegurado que la propuesta tiene un carácter constructivo y espera que el equipo de gobierno la respalde para transformar los accesos del Salt de l’Aigua. “La comunidad educativa merece infraestructuras del siglo XXI”, ha añadido.