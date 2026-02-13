El PSOE de La Vila apuesta por el arte urbano local en la calle Canalejas

El Grupo Municipal Socialista de La Vila Joiosa llevará al próximo pleno una moción para convertir la calle Canalejas en un espacio estable de arte urbano al aire libre mediante la instalación de MUPIS -paneles retroiluminados de información—-pensados como soportes expositivos culturales.

La propuesta parte de la reciente peatonalización de la vía, un proyecto diseñado en el anterior mandato que ha abierto la puerta a nuevos usos culturales del espacio público. Para los socialistas, esta transformación convierte la calle en un enclave idóneo para crear una pequeña galería urbana accesible a toda la ciudadanía.

Escaparate cultural

El concejal socialista Xente Sebastiá explica que la iniciativa permitiría mostrar trabajos de artistas locales, fotografías históricas, cartelería cultural y contenidos vinculados a la actualidad del municipio. “Queremos que la calle Canalejas sea un escaparate cultural al aire libre que dé visibilidad al talento vilero y conecte cultura, patrimonio y vida cotidiana”.

Además del componente artístico, la moción plantea que estos soportes puedan utilizarse también como recurso interpretativo en el entorno de las Termas de Allon, incorporando contenidos divulgativos que ayuden a poner en valor el patrimonio histórico y mejoren la experiencia de quienes visitan la ciudad.

Retorno cultural y social

Desde el PSOE recuerdan que el proyecto ya fue estudiado en el anterior mandato, cuando se solicitaron presupuestos y modelos de mobiliario urbano, por lo que consideran que su puesta en marcha podría retomarse con relativa rapidez. “Es una propuesta viable, con base técnica y con un retorno cultural y social claro. Apostamos por una Vila más creativa y más comprometida con su identidad”, ha añadido Sebastiá.

La moción propone como acuerdo principal la instalación de varios paneles en la calle Canalejas para consolidar un espacio expositivo permanente, accesible y de calidad. Con ello pretenden reforzar su apuesta por la cultura local, el apoyo a los creadores y la dinamización del patrimonio urbano como motor social y económico.