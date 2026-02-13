Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El único apellido no español entre los 20 más frecuentes en Benidorm no es inglés ni holandés ni chino…

Su presencia, que supera incluso a la de los Álvarez, refleja el cambio demográfico en la ciudad más allá de su habitual turismo europeo

Vista aérea de Benidorm.

Vista aérea de Benidorm. / David Revenga

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Benidorm es sinónimo de turismo internacional. Británicos, neerlandeses, belgas o alemanes forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad desde hace décadas. Sin embargo, cuando se analizan los apellidos más frecuentes entre sus residentes, la sorpresa no llega desde el norte de Europa, sino desde mucho más lejos.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) por municipio de residencia, entre los veinte apellidos más comunes en Benidorm hay uno que rompe la hegemonía de los clásicos García, Martínez, López o Sánchez. En el puesto 19 aparece Singh, con 287 personas que lo llevan como primer apellido en la ciudad, una cifra que lo sitúa por delante incluso de apellidos tan habituales en España como Álvarez.

No es Smith, ni Johnson, ni Van der "algo". Tampoco Müller. El único apellido claramente no español del top 20’, Singh, procede del subcontinente indio y está estrechamente vinculado a la comunidad sij.

"Leones" en Benidorm

Singh significa literalmente "león". La palabra tiene origen en el sánscrito simha, que con el paso de los siglos derivó en singh en varias lenguas del norte de la India. El león simboliza valentía y nobleza, y ese significado no es casual. En 1699, el décimo gurú del sijismo, Guru Gobind Singh, estableció que todos los hombres sijs adoptaran este apellido como símbolo de igualdad y para eliminar las diferencias de casta. Las mujeres, por su parte, adoptaron el apellido Kaur, que significa "princesa".

Aunque Singh también puede encontrarse entre algunos hindúes del norte de la India, su uso está mayoritariamente asociado a la comunidad sij, especialmente originaria de la región del Punjab. La diáspora india ha extendido este apellido por todo el mundo, con una presencia muy destacada en países como Reino Unido, Canadá o Australia. Ahora, también es una realidad visible en la Marina Baixa.

El top 20 de los apellidos más frecuentes en Benidorm.

El top 20 de los apellidos más frecuentes en Benidorm. / INE

Que Singh figure entre los apellidos más frecuentes de Benidorm refleja un cambio silencioso en la composición demográfica de la ciudad. Más allá del turismo residencial europeo, la localidad ha atraído en los últimos años a población trabajadora de origen asiático vinculada a la hostelería, el comercio y otros sectores de servicios. La estadística convierte esa presencia en dato: casi cuatro personas por cada mil residentes en Benidorm llevan Singh como primer apellido.

En una ciudad acostumbrada a acentos de medio continente, el único apellido no español entre los veinte más comunes no mira al Atlántico ni al mar del Norte, sino al Punjab. Y eso dice tanto de la globalización como de la evolución social de Benidorm.

