La Vila contará con una rotonda más en Talaies para ordenar el tráfico en la entrada al municipio

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha firmado el acta de inicio de las obras de construcción de la nueva rotonda del PP 33-Talaies, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y peatonal en una de las entradas con mayor tráfico de la ciudad. La nueva glorieta dará acceso al bulevar 3 del PP 33 y a la zona industrial de Talaies.

La rotonda se ubicará en la antigua N-332 y contará con cinco ramales de entrada y salida, además de viales adyacentes para dar servicio a las industrias del entorno. El proyecto incluye la conexión con el carril bici existente, la instalación de nuevo alumbrado público, la renovación de la red de agua potable, una nueva red de pluviales y la mejora de los itinerarios peatonales mediante aceras más seguras.

Está previsto que los trabajos comiencen sobre el terreno la próxima semana. En esta primera fase no habrá afecciones al tráfico, aunque el Ayuntamiento irá informando de posibles desvíos conforme avance la obra y lo requiera la planificación técnica.



Según ha explicado el alcalde, Marcos Zaragoza, esta infraestructura permitirá ordenar una intersección por la que circulan a diario centenares de vehículos. “Esta nueva rotonda nos permitirá mejorar la seguridad vial y la movilidad urbana en un punto clave”.

Zaragoza ha destacado que la glorieta responde al crecimiento de esta área industrial, donde cada vez se implantan más empresas. “Se construirá acorde a las necesidades de una zona en expansión que genera empleo, pero también pensando en peatones y ciclistas, para que puedan circular con total seguridad”.



La actuación facilitará un acceso más seguro tanto al bulevar existente como a las empresas y a las zonas residenciales próximas, combinando funcionalidad y estética. El proyecto se suma a otras mejoras recientes en el entorno, como la ampliación de la red de carriles bici -con un nuevo tramo que conectará esta glorieta con la del tanatorio comarcal- y la creación de un bulevar accesible en la zona industrial de El Torres.