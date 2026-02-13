Los visitantes no pueden dejar de vivir la experiencia inmersiva en la Villa Romana de l´Alfàs del Pi

La experiencia inmersiva de la Villa Romana de l’Albir se consolida como uno de los grandes reclamos culturales de l’Alfàs del Pi. Casi 17.000 personas han viajado simbólicamente a la época romana en 2025 gracias a las gafas 3D y a las recreaciones digitales del museo, unas cifras que reflejan el creciente interés por una forma innovadora de descubrir el patrimonio histórico a través de la tecnología. También el Camino al Faro del Albir atrajo a 315.000 senderistas en una cifra estimada por el Ayuntamiento hasta que no se implante el control automatizado.

La Villa Romana de l’Albir ha alcanzado en 2025 un total de 16.725 visitantes, frente a los 15.069 registrados en 2024, lo que supone un crecimiento del 9,9 %. Los meses de mayor afluencia han coincidido con la temporada alta turística, entre junio y octubre, confirmando la consolidación del enclave como uno de los principales atractivos culturales del municipio.

La concejala de Patrimonio Cultural, Sandra Gómez, ha valorado muy positivamente estos datos y ha destacado el creciente interés por el patrimonio histórico local, así como el trabajo continuado para acercarlo tanto a la ciudadanía como a quienes visitan el municipio. En este sentido, ha subrayado que la Villa Romana representa un modelo de integración entre investigación científica, conservación patrimonial e innovación tecnológica.

Termas romanas

Catalogada por el Consell como el primer museo al aire libre de la Comunitat Valenciana, la villa es un yacimiento arqueológico de gran valor científico. Las excavaciones, retomadas en 2008 por el Ayuntamiento en colaboración con la Universidad de Alicante, han permitido profundizar en el conocimiento del poblamiento rural a partir del siglo IV en el norte de la provincia. Destacan especialmente sus termas, consideradas entre las mejor conservadas de Alicante.

Desde su apertura en abril de 2011, el museo ha acumulado cerca de 150.000 visitas y ha incrementado su público anual casi un 50 %, pasando de 8.599 visitantes en su primer año a los actuales 16.725. Se trata además de un espacio pionero en la aplicación de recursos tecnológicos para la interpretación del patrimonio.

Vivir en una población romana

Desde 2022 ofrece gafas de realidad virtual que transportan al visitante al siglo V d.C., recreando escenas cotidianas como recepciones, baños termales o banquetes. En 2024 se sumó una nueva aplicación inmersiva dedicada a la “cella vinaria”, el área de producción y almacenamiento de vino. Desde 2021, el museo cuenta con la distinción de Centro Azul.

Por su parte, el Camino al Faro de l’Albir, ruta roja del Parc Natural de la Serra Gelada, ha contabilizado en 2025 un total estimado de 314.608 visitantes, un 4,7 % más que en 2024. La cifra es aproximada, ya que actualmente no existe un sistema automatizado de conteo y los registros solo se realizan en el horario de atención del punto informativo, por lo que la afluencia real sería considerablemente mayor.

Faro cultural

La edil ha remarcado la importancia del Faro de l’Albir como recurso cultural y natural emblemático, al combinar paisaje, historia y accesibilidad, convirtiéndose en una de las señas de identidad del municipio. La ruta alberga además el único faro cultural de la Comunitat Valenciana, cuyo centro de interpretación, abierto en 2011, acoge exposiciones sobre la vida de los antiguos torreros y la biodiversidad del parque.

Integrado en la Red de Senderos Azules desde 2013, el recorrido de apenas 2,5 kilómetros atraviesa el primer parque natural marítimo-terrestre de la Comunitat Valenciana, con más de 5.500 hectáreas protegidas. Es la segunda ruta más visitada de la red de espacios naturales de la Generalitat y un itinerario totalmente accesible. A lo largo del trayecto se disfrutan vistas del Mediterráneo, acantilados y calas, además de elementos históricos como antiguas minas de ocre de origen fenicio y romano, el aljibe o la Torre Bombarda.

Con el objetivo de mejorar la gestión de flujos turísticos, el Ayuntamiento ha adjudicado recientemente la instalación de sensores de conteo de visitantes en puntos estratégicos del municipio. El proyecto, financiado íntegramente con fondos europeos NextGeneration, supone una inversión de 78.375 euros e incluirá dispositivos en accesos clave al parque natural y en el Alt del Governador, su punto más elevado.

Sandra Gómez ha concluido que estos resultados avalan la apuesta municipal por un turismo cultural y de naturaleza sostenible, basado en la calidad, la accesibilidad y el respeto por el patrimonio.