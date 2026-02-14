La Semana Santa de Altea 2026 se anunciará con un cartel del piloto de drones Cayetano Solano

Una espectacular fotografía aérea nocturna de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo, realizada por el historiador y piloto de drones Cayetano Solano López, será la imagen anunciadora de la Semana Santa de Altea 2026. El cartel fue presentado este pasado viernes por la noche en la iglesia de San Francisco en un acto en el que se dio a conocer el nuevo estandarte de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Altea, y en donde su primer presidente entre 2015 y 2019, Pepe Serrat Poblet, pronunció el pregón de la Semana Santa alteana.

Antes de dar a conocer el estandarte y el cartel, y de escuchar el pregón, la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Altea, Ana Alvado Orozco, animó “a los más de mil cofrades que integran nuestras cinco cofradías a que participéis activamente en todos los actos organizados por la propia Junta Mayor y vuestras cofradías”, invitó a los alteanos “a que nos acompañéis en todo lo que hemos preparado y que las misas y romerías se llenen de gente” y pidió que las procesiones “vuelvan a ser como antes, que la gente no solo esté mirando pasar a nuestras imágenes, sino que una solemne multitud acompañe con sus cirios al Nazareno, el Ecce Homo, el Cristo del Sagrario, el Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores desde que salen del templo hasta que vuelven”.

De izquierda a derecha, Cayetano Solano (autor del cartel Semana Santa Altea 2026)), Pepe Serrat (pregonero), Ana Alvado (presidenta Junta Mayor Cofradias Altea), Vicente Selles (diseñador estandarte) y Juanjo Barber (bordador) / Diego Coello Calvo

Bendición del estandarte

Tras unas palabras de Ana Alvado agradeciendo la colaboración del coro parroquial, además del apoyo del Ayuntamiento y de Caixaltea, se procedió al descubrimiento y bendición del estandarte de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Altea que abrirá las procesiones. Su diseñador, el arquitecto Vicente Sellés Martínez, presentó al bordador Juan José Barber Mataix, de Ontinyent (València), quien explicó que el estandarte “tiene una silueta de doble pico inferior que le aporta dinamismo” y que está confeccionado “en terciopelo de un intenso color burdeos bordado con hilos de oro que se pueden mojar gracias a las nuevas tecnologías textiles”. Barber describió el estandarte indicando que “en el núcleo central hay una cruz dorada sobre la que hay un sudario en plata. Símbolos de la pasión, la muerte y la esperanza de la resurrección que están rodeados por una corona de espinas que aportan un marcado carácter penitencial”.

Descubrimiento del cartel

Previamente a la presentación del cartel, su autor Cayetano Solano explicó que con su foto aérea del templo parroquial realizada por la noche “he querido destacar preferentemente a la imagen más icónica de Altea: la cúpula azul de la iglesia desde una perspectiva poco conocida”.

Cayetano Solano explica las caracterissticas de su cartel / Diego Coello Calvo

Solano indicó que “preferí aislar el templo de las casas y calles que lo rodean intentando que represente las emociones de los creyentes y de lo que significa la Semana Santa” y añadió que “hice esta foto huyendo de la típica imagen turística de postal, pero sí buscando la fuerza visual del símbolo de Altea apoyado por su nueva iluminación nocturna”.

El pregón, un llamamiento para mirarnos dentro

Pepe Serrat destacó en su pregón que la Semana Santa “no es solo una tradición. Es un llamamiento a mirarnos por dentro. Es tiempo de parar, de escuchar, de sentir la voz de Dios que nos habla suavemente entre el ruido del mundo. Jesús nos invita a mirar la vida con los ojos nuevos, con ojos de compasión, de humildad y de perdón”.

Pepe Serrat pronunciando el pregon de la Semana Santa de Altea 2026 / Diego Coello Calvo

Asimismo, el pregonero resaltó que cuando llega la Semana Santa, “nuestro pueblo cambia. Altea se viste de respeto y de esperanza. Las calles, que todo el año son luz y mar, se vuelven más calladas, más íntimas. Y en cada paso de los costaleros, en cada mirada de los fieles, se refleja la fe de un pueblo que sabe que la Pasión de Cristo no es solo un recuerdo del pasado, sino un camino que continúa vivo dentro de cada corazón”.

En su alocución, Serrat subrayó que cuando se ven las imágenes de los cinco pasos de Altea llevados en procesión por sus calles, “quizás nos parece un momento solemne y bonito, pero es mucho más que eso. Es el recuerdo del dolor y del amor más grande que nunca ha existido: aquel que se da sin esperar nada a cambio. Jesús, clavado a la cruz, nos enseña que estimar quiere decir entregarse. Que solo quién sabe perder puede ganar de verdad. En su mirada hay la mirada de todos los que sufren, la de quién está solo, la de quien ha perdido la esperanza, la de quien busca sentido en la vida. Y en la mirada de María, la Madre, hay la ternura que consuela y acompaña. Ella sabe del dolor, pero también de la confianza. Sabe que después de la noche llega el día, que desprendido de la muerte vendrá la Resurrección”.

En otro momento del pregón, Pepe Serrat pidió que nos detengamos por un momento: “muchas veces vivimos aprisa, atrapados por lo que es inmediato. Y, aun así, la Semana Santa Santa nos dice: párate. Mira el rostro de Cristo, mira el rostro de los otros. Porque Dios se encuentra en las cosas sencillas: en una mano que ayuda, en una palabra amable, en un perdón ofrecido sin condiciones. Y en Altea, con el mar como testigo y el cielo como techo, todo toma un sentido especial cuando las imágenes atraviesan las calles del casco antiguo y el rumor del mar parece unirse a nuestro silencio. Y es cómo si la creación entera rogara con nosotros. Porque Dios es también la belleza de este pueblo, en la luz que mima las fachadas, en la paz de un atardecer ante el Mediterráneo”.

Finalmente, Serrat remarcó en el pregón que la Semana Santa “es una nueva oportunidad. Una invitación a renovar nuestra fe, a reconciliarnos con Dios y con los otros”. Acentuó que cada uno de nosotros “sea una procesión viva, que lleve al mundo la presencia de Cristo con sus actos, con su palabra, con su mirada. Porque el mejor pregón no es el que se pronuncia con la voz, sino el que se vive con el corazón”. Y resaltó que cuando llegue el Domingo de Resurrección, “recordemos que el amor es más fuerte que la muerte. Que la luz siempre acaba venciendo la oscuridad. Y que, aunque muchos veces la vida nos parezca difícil, Dios nunca nos deja solo”, porque además de que la Semana Santa “debe ser un camino interior y un encuentro con nosotros mismos y con Dios”, cuando llegue la Pascua “podamos decir alto y claro, con alegría: ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!”.