Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Nosotros no veníamos a competir"
Los vencedores de la quinta edición del concurso prefieren no entrar en la polémica de Israel y acercan posturas con RTVE: "Agradecemos que, con este cambio, el festival apueste fuertemente por la música"
Sin grandes pretensiones y sin generar ruido, Tony Grox y LUCYCALYS llegaron al Benidorm Fest 2026 con una canción pegadiza bajo el brazo. Lo que comenzó como una apuesta sencilla y amena terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos de la edición y señalada por muchos como la nueva Nochentera. T AMARÉ conquistó al público desde el primer momento y culminó su ascenso con la Sirenita de Oro.
Influenciados por nombres como Dellafuente, Maka, Niña Pastori o Camarón, el dúo no solo logró imponerse en la quinta edición del certamen, superando un hito que se le resistió a la propia Vicco, sino que también obtuvo un premio que les abrirá las puertas del mercado latino, con grabaciones en Miami y promoción junto a Univisión. Al día siguiente, todavía asimilando el impacto y con los teléfonos desbordados de mensajes, ambos atendieron a los medios con el trofeo descansando sobre la mesita del hotel.
Desde el principio se percibía algo especial con la canción. ¿Cuándo empezasteis a notar que podía convertirse en un himno?
Tony Grox: Fue muy emocionante porque sentimos desde el principio que algo estaba pasando. Desde que la lanzamos notamos un cariño increíble, pero cuando empezó el Benidorm Fest fue una locura. Empezó a subir y subir, y veíamos cómo el algoritmo nos relacionaba constantemente, cómo crecían los números… Había un sentimiento claro de que se estaba convirtiendo en algo grande.
Todos sabemos que el eurofan es un seguidor muy intenso, para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo habéis llevado la exposición en redes sociales esta última semana?
Lucycalys: Si te soy sincera, yo estoy muy activa en redes sociales y he intentado responder a la mayor cantidad de gente posible. Es muy bonito ver el feedback de la gente y más todavía cuando la mayoría de comentarios han sido de apoyo. Estamos superagradecidos por tanto cariño. Se vive todo de forma muy intensa.
Sin embargo, han comentado que no se veían como favoritos. ¿Por qué no pensaban que podían ganar cuando la canción más coreada era la suya?
T: Porque había propuestas muy potentes y artistas increíbles con una puesta en escena espectacular. Sería estúpido ponerte a ti mismo por encima de todos ellos. Nosotros no veníamos con la mentalidad de competir, sino con la intención de hacer música. Veníamos a mostrar lo que sabemos hacer y no queríamos apegarnos al resultado. Y con el premio de Miami ya estábamos más que felices (ríe).
L: Precisamente por eso tampoco nos esperábamos llevarnos la Sirenita de Oro, dábamos por supuesto que repartirían los premios de manera equitativa... Y cuando dijeron nuestros nombres no nos lo podíamos creer.
Este año el ganador no va a Eurovisión. En otras ediciones, a partir de aquí su agenda se llenaría de actividades relacionadas como el festival. ¿Cómo se presenta su agenda a partir de ahora?
L: Con la mirada puesta en Miami (ríe). No, ahora en serio, tenemos cosas marcadas, pero ahora también necesitamos descansar un poco porque ha sido todo muy intenso.
T: En relación con ese premio, también será interesante saber con quién nos vamos a sentar a grabar para ver por dónde podemos tirar nuestro sonido. Pero además de eso, estamos trabajando en dar forma al primer EP de LUCYCALYS y en mi propio álbum La juerga, así que de momento estamos enfocados en eso y con ganas de que podáis escuchar todo lo que se viene.
¿Seguiréis trabajando juntos o priorizaréis vuestros proyectos individuales?
T: Seguiremos trabajando juntos porque además estamos preparando su primer EP. Siento que la música nace de la amistad y de juntarse en el estudio a ver qué pasa. Gracias a esas cosas tan normales hemos tenido la oportunidad de llegar hasta aquí, y eso es una muestra de que funciona y queremos seguir creando juntos.
Es la primera vez que un productor tiene tanto protagonismo en una propuesta ganadora del Benidorm Fest. ¿Qué supone eso para la profesión?
T: Creo que abre una oportunidad enorme para productores y productoras de estar también sobre el escenario. Hay muchas formas de hacer música y en mi caso trabajé con una Maschine MK3, y ojalá el año que viene más compañeros se animen a presentar sus propuestas aquí.
¿Habíais estado alguna vez en Benidorm? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de la ciudad?
T: Pues nunca habíamos estado, es la primera vez, pero es un sitio precioso con unas vistas increíbles.
L: Acabamos de estar ahora mismo en el Mirador del Castillo y es absolutamente precioso. No nos hemos ido aún y ya estamos deseando volver.
El otro día comentó que estaba algo tocada de la voz. ¿Cómo se encontró el sábado en la gran final?
L: Ayer me sentí muy bien. Es verdad que ha sido intenso y la voz se resiente, pero creo que salió bien. Merece la pena dejarse la voz en algo así.
Aunque sabían de antemano que el ganador no iría a Eurovisión, ¿les hubiera gustado representar a España en el festival?
T: Ahora mismo estamos felices y agradecidos al Benidorm Fest por apostar fuertemente por la música en España. Yo llevo diez años haciendo música y en todo este tiempo de trabajo y sacrificio nunca había vivido algo así. Estoy respondiendo preguntas rodeado de un gran número de personas que han apoyado una canción mí. Eso ya es un premio enorme y reitero la invitación a productores y productoras para que se animen a venir con propuestas y hacer que todo el mundo conozca esa parte de la música española.
Después de ganar, ¿han podido hablar con la familia o recibir mensajes de otros artistas?
T: Ha sido imposible parar. Ni siquiera he podido llamar a mi madre todavía, porque la llamé nada más acabar el programa y no me cogió el teléfono. A esas horas quién me lo va a coger... (ríe). Pero sí hemos recibido mensajes bonitos, como el de Cristina Lora, ganadora de Operación Triunfo 2025, y de Melody, que nos felicitó en directo. De pequeño era superfan, así que fue muy especial para mí.
Cuando presentaron la canción, mencionaron a Rosalía como posible colaboración. ¿Qué le dirían ahora teniendo en cuenta que la propia Rosalía podría haber escuchado su canción?
L: Yo desde aquí hago un llamamiento: necesito ir a un concierto de Rosalía. Con eso me conformo. Ya colaborar sería un sueño, pero de momento con poder verla en directo me vale, que no me dio tiempo a comprar las entradas.
¿Qué le dirían a esos niños que hace cinco años estarían viendo a Chanel ganar el Benidorm Fest y que ahora sueñan con estar donde están ustedes?
L: Lo único que les diría es que los sueños se cumplen. Que si tienen pasión y ambición por algo, que vayan a por ello. La música es maravillosa y merece la pena luchar por ella.
