El Ayuntamiento de Benidorm oferta 100 nuevos abonos trimestrales para el parking de l’Aigüera

El Ayuntamiento de Benidorm ha lanzado un nuevo cupo de 100 abonos trimestrales de 24 horas para vehículos tipo turismo en el aparcamiento público municipal de aparcamiento de l’Aigüera, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2026. El plazo de solicitud se abre este lunes y permanecerá activo hasta el 26 de febrero.

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha señalado que, como en convocatorias anteriores, los abonos se asignarán por orden de entrada en el registro a los solicitantes que cumplan los requisitos, hasta completar el centenar de plazas disponibles.

Entre 160 y 254 euros

Para optar a uno de estos abonos es necesario ser titular de un vehículo tipo turismo. El precio del abono trimestral es de 254,35 euros, mientras que los titulares de la Tarjeta de Residente podrán beneficiarse de una tarifa bonificada de 160,47 euros.

Las solicitudes pueden presentarse de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento, de 09.00 a 14.00 horas, o de manera telemática a través de la sede electrónica municipal. En el trámite online, disponible hasta las 23.59 horas del 26 de febrero, la petición debe registrarse como Solicitud General dirigida al departamento de Espacio Público.

Bonificación

Los interesados deberán aportar la solicitud del abono e indicar si cumplen los requisitos para la bonificación por Tarjeta de Residente. También deberán consignar los datos personales del solicitante -nombre, apellidos, DNI, teléfono, correo electrónico y domicilio- así como el modelo y matrícula del vehículo. Solo se permite un abono por matrícula y registro, y el estacionamiento quedará limitado al vehículo indicado en la solicitud. La resolución se comunicará por vía telefónica o mediante SMS.

El ayuntamiento verificará el cumplimiento de los requisitos, establecerá el orden de preferencia y remitirá el listado definitivo a la empresa encargada del mantenimiento y la gestión del servicio para la emisión de los abonos. El plazo para formalizar el pago será de cinco días naturales desde la notificación de la concesión.

Noticias relacionadas

La contratación del abono no implica reserva de plaza concreta por lo que los usuarios podrán estacionar en cualquiera de las disponibles. Tampoco otorga preferencia de acceso en caso de que existan otros vehículos esperando entrada al aparcamiento.