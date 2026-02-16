Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benidorm aprueba su primer gran mapa del ruido para planificar una ciudad más habitable

El plan acústico diagnostica la situación sonora y fija actuaciones en los puntos conflictivos que se han detectado

El plan ha detectado ya algunos umbrales acústicos elevados diurnos que habrá que corregir.

Amaya Marín

El Ayuntamiento de Benidorm elevará al próximo pleno la aprobación del Plan Acústico Municipal, un documento que servirá como instrumento de diagnóstico y gestión ambiental para prevenir, controlar y reducir la contaminación acústica en todo el término municipal. La normativa autonómica obliga a disponer de este tipo de planes a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Superación de umbrales sonoros diurnos

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha avanzado que las conclusiones del estudio reflejan “una situación acústica globalmente favorable en comparación con otros municipios de características similares”. No obstante, se han detectado algunas zonas con superación de los objetivos de calidad acústica en fachadas residenciales, principalmente en horario diurno, aunque sin afecciones generalizadas graves. Según el edil, esta identificación permite establecer un mapa de puntos conflictivos que servirá para orientar futuras actuaciones.

Ruido ferroviario y de tráfico

En relación con el tráfico rodado, el Mapa Acústico señala que la mayor emisión sonora se produce durante el día, especialmente en el entorno de la AP-7 y la N-332 y en arterias principales como Beniardá, Jaime I, Alfonso Puchades y la avenida Europa.

En cuanto al tráfico ferroviario, los niveles son similares de día y de noche, aunque su huella acústica es limitada. El estudio detecta una leve afección en el entorno de varios centros educativos próximos a Beniardá, como el CEIP Vasco Núñez de Balboa y el CP Els Tolls, mientras que la línea del TRAM d'Alacant actúa como límite físico en la zona norte de varios barrios sin generar un impacto significativo sobre las áreas residenciales.

Revisión en cinco años

Muñoz ha añadido que el plan propone acciones coordinadas con otros instrumentos municipales, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, lo que facilitará la planificación conjunta de medidas. El documento deberá revisarse en un plazo máximo de cinco años para incorporar nuevos datos y evaluar la evolución de la situación acústica. Con su elaboración, el Ayuntamiento cumple con las obligaciones legales en materia de control del ruido y dispone de una base técnica para planificar futuras intervenciones.

El plan, elaborado por una consultora especializada, integra el Mapa Acústico, la Zonificación Acústica y el Programa de Actuación Municipal. Tras su aprobación plenaria, el expediente se someterá a exposición pública durante un mes mediante su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, periodo en el que podrán presentarse alegaciones o sugerencias. El documento también estará disponible en la sede electrónica municipal y, una vez finalizado el trámite, será remitido a la Conselleria competente para su informe previo a la aprobación definitiva.

