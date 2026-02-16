Corea arrasa en Benidorm: SkyFest trae el musical K-Pop que triunfa entre la generación juvenil
El recinto acoge el 26 de julio “Las guardianas del ritmo”, el primer musical original K-Pop que llega a España
El recinto SkyFest Benidorm acogerá el próximo 26 de julio un nuevo espectáculo musical dirigido al público infantil y juvenil: “Las guardianas del ritmo”, una producción protagonizada por “Las guerreras K-Pop” que está triunfando en su gira por distintas ciudades. La función comenzará a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de hora y media.
El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha destacado que se trata del primer musical original de K-Pop que llega a España y lo ha definido como “un paso más” en la programación del recinto para el próximo verano. Según ha explicado, el objetivo es que el espacio acoja propuestas variadas, desde grandes festivales hasta espectáculos pensados para todos los públicos, ampliando la oferta cultural y de ocio.
Voces en directo
El musical presenta una estética inspirada en las grandes producciones internacionales y en el universo visual del K-Pop, combinando música en directo, narrativa y coreografías profesionales. Alejandro Peiró, director general de “8bola8 Producciones Musicales”, ha subrayado que todas las voces se interpretan en riguroso directo y que el montaje busca generar una experiencia “sonora y visual” de alto impacto para el público.
Desde la organización del recinto, su portavoz Alex Frattini ha insistido en la apuesta por convertir el espacio en un punto de referencia para espectáculos de todo tipo, desde teatro y conciertos hasta festivales e incluso eventos deportivos, con capacidad para acoger formatos de entre mil y 25.000 asistentes.“Benidorm es la fábrica de la felicidad y SkyFest aporta su granito de arena", ha recalcado.
Público juvenil y familiar
Las entradas para “Las guardianas del ritmo” ya están a la venta, con precios que oscilan entre los 17 y los 35 euros.
El espectáculo se basa en una película animada musical de Sony/Netflix que ha generado gran expectación. Se centra en un grupo femenino de K-pop (Huntr/x) que secretamente lucha contra demonios. Su banda sonora y premisa moderna la han convertido en un éxito seguro entre jóvenes fans, al menos en su versión cinematográfica y viene avalada por la aceptación del público en el resto del país en lo que llevamos del año 2026, por su conexión con un sector juvenil y familiar.
