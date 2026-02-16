Fallece Mari Luz Navarro, concejala socialista de Benidorm
- El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
- Un fondo de inversión se interesó por la deuda de 352 millones de Benidorm por Serra Gelada
- La Bonoloto deja uno de sus premios en Benidorm
- El Juzgado desahucia a dos mujeres y una menor de una vivienda en Finestrat mientras se espera un informe de vulnerabilidad
- El único apellido no español entre los 20 más frecuentes en Benidorm no es inglés ni holandés ni chino…
- Los seguidores del Benidorm Fest copan restaurantes y locales de comida rápida
- El Moralet de Benidorm, preparado para los incendios: instalan cámaras térmicas y realizan limpieza del arbolado
- Locura por el Benidorm Fest: el Hotel Don Pancho obligado a lanzar un comunicado