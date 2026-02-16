Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Mari Luz Navarro, concejala socialista de Benidorm

Mari Luz Navarro.

Mari Luz Navarro. / David Revenga

Amaya Marín

La edil socialista de Benidorm Mari Luz Navarro Fuster ha fallecido tras luchar contra un cáncer.

Nacida en 1962 en Alicante. Fue secretaria comarcal de Fiestas y Tradiciones desde 2022 y presidenta del Grup Carta de Poblament.

NOTICIA EN ELABORACIÓN

Fallece Mari Luz Navarro, concejala socialista de Benidorm

Directo | Aemet extiende la alerta amarilla por viento en Alicante hasta mañana martes

La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante

Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Nosotros no veníamos a competir"

Tony Grox y LUCYCALYS ganan un Benidorm Fest sin representación en Eurovisión

El segundo premio de la Primitiva cae en dos municipios alicantinos

La Semana Santa de Altea 2026 se anunciará con un cartel del piloto de drones Cayetano Solano

