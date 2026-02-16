Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Barrio Miguel HernándezEnfermera apuñaladaPlazo bienes concejales AlicanteCondena comunidad regantesHola primaveraAire cargado puerto Alicante
instagramlinkedin

Finestrat lanza “Talento Joven” para preparar a menores de 30 años con formación gratis y salida laboral

Junto a la Cámara de Comercio de Alicante activa tres cursos en comercio, turismo e inglés con ayudas a empresas

De izquierda a derecha, Carlos Baño; Nati Algado; y Sara Llorca.

De izquierda a derecha, Carlos Baño; Nati Algado; y Sara Llorca. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

Los jóvenes de entre 16 y 29 años de Finestrat podrán optar a una nueva oportunidad para formarse y mejorar su acceso al mercado laboral con el “Programa Talento Joven”, impulsado por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Alicante. El plan, presentado por la alcaldesa Nati Algado, la concejala de Juventud Sara Llorca y el presidente de la Cámara, Carlos Baño, ofrece tres acciones formativas gratuitas entre marzo y julio.

Los cursos previstos son “Operaciones Auxiliares de Comercio y Almacén”(marzo-abril), “Atención al cliente en establecimientos turísticos” (abril-mayo) e “Inglés B2 Oxford”(junio-agosto). Cada formación tiene una duración de 150 horas y la inscripción ya está abierta en el Centre Juvenil. Para participar es necesario tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Trabajo en comercio y turismo

La alcaldesa ha subrayado que los cursos responden a la demanda real de las empresas del entorno, especialmente en sectores vinculados al comercio y al turismo. Según ha explicado, la Agencia de Empleo municipal mantiene contacto continuo con el tejido empresarial local y comarcal para ajustar la oferta formativa a los perfiles más solicitados.

Desde la Cámara de Comercio se ha destacado que el objetivo es mejorar la empleabilidad juvenil combinando orientación profesional, refuerzo de habilidades sociales y especialización sectorial. La colaboración entre ambas entidades se mantiene desde 2016 y ha permitido desarrollar itinerarios formativos anuales en el municipio.

Incentivo a empresas empleadoras

Como incentivo añadido, las empresas que contraten a participantes del programa durante al menos seis meses a jornada completa podrán optar a una ayuda directa de 5.000 euros, compatible con otras subvenciones públicas.

Noticias relacionadas

La concejala de Juventud ha animado a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad para ampliar currículum y abrir nuevas salidas laborales, recordando que las plazas son limitadas. Además de la formación técnica, los cursos incluyen módulos de habilidades sociales y empleabilidad orientados a facilitar la incorporación al mercado de trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
  2. Un fondo de inversión se interesó por la deuda de 352 millones de Benidorm por Serra Gelada
  3. La Bonoloto deja uno de sus premios en Benidorm
  4. El Juzgado desahucia a dos mujeres y una menor de una vivienda en Finestrat mientras se espera un informe de vulnerabilidad
  5. El único apellido no español entre los 20 más frecuentes en Benidorm no es inglés ni holandés ni chino…
  6. Los seguidores del Benidorm Fest copan restaurantes y locales de comida rápida
  7. El Moralet de Benidorm, preparado para los incendios: instalan cámaras térmicas y realizan limpieza del arbolado
  8. Locura por el Benidorm Fest: el Hotel Don Pancho obligado a lanzar un comunicado

Finestrat lanza “Talento Joven” para preparar a menores de 30 años con formación gratis y salida laboral

Finestrat lanza “Talento Joven” para preparar a menores de 30 años con formación gratis y salida laboral

Llega la primavera: Alicante se despide de la inestabilidad tras siete borrascas con mucho viento y poca agua

Benidorm aprueba su primer gran mapa del ruido para planificar una ciudad más habitable

Benidorm aprueba su primer gran mapa del ruido para planificar una ciudad más habitable

Tarde con varios accidentes en la provincia y retenciones persistentes en la N-332 a su paso por Torrevieja

Tarde con varios accidentes en la provincia y retenciones persistentes en la N-332 a su paso por Torrevieja

El Ayuntamiento de Benidorm oferta 100 nuevos abonos trimestrales para el parking de l’Aigüera

El Ayuntamiento de Benidorm oferta 100 nuevos abonos trimestrales para el parking de l’Aigüera

Directo | El viento agua la fiesta en Elche: suspendido el Carnaval

Directo | El viento agua la fiesta en Elche: suspendido el Carnaval

Fallece Mari Luz Navarro, concejala socialista de Benidorm

Fallece Mari Luz Navarro, concejala socialista de Benidorm

Corea arrasa en Benidorm: SkyFest trae el musical K-Pop que triunfa entre la generación juvenil

Corea arrasa en Benidorm: SkyFest trae el musical K-Pop que triunfa entre la generación juvenil
Tracking Pixel Contents