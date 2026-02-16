Finestrat lanza “Talento Joven” para preparar a menores de 30 años con formación gratis y salida laboral

Los jóvenes de entre 16 y 29 años de Finestrat podrán optar a una nueva oportunidad para formarse y mejorar su acceso al mercado laboral con el “Programa Talento Joven”, impulsado por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Alicante. El plan, presentado por la alcaldesa Nati Algado, la concejala de Juventud Sara Llorca y el presidente de la Cámara, Carlos Baño, ofrece tres acciones formativas gratuitas entre marzo y julio.

Los cursos previstos son “Operaciones Auxiliares de Comercio y Almacén”(marzo-abril), “Atención al cliente en establecimientos turísticos” (abril-mayo) e “Inglés B2 Oxford”(junio-agosto). Cada formación tiene una duración de 150 horas y la inscripción ya está abierta en el Centre Juvenil. Para participar es necesario tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Trabajo en comercio y turismo

La alcaldesa ha subrayado que los cursos responden a la demanda real de las empresas del entorno, especialmente en sectores vinculados al comercio y al turismo. Según ha explicado, la Agencia de Empleo municipal mantiene contacto continuo con el tejido empresarial local y comarcal para ajustar la oferta formativa a los perfiles más solicitados.

Desde la Cámara de Comercio se ha destacado que el objetivo es mejorar la empleabilidad juvenil combinando orientación profesional, refuerzo de habilidades sociales y especialización sectorial. La colaboración entre ambas entidades se mantiene desde 2016 y ha permitido desarrollar itinerarios formativos anuales en el municipio.

Incentivo a empresas empleadoras

Como incentivo añadido, las empresas que contraten a participantes del programa durante al menos seis meses a jornada completa podrán optar a una ayuda directa de 5.000 euros, compatible con otras subvenciones públicas.

La concejala de Juventud ha animado a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad para ampliar currículum y abrir nuevas salidas laborales, recordando que las plazas son limitadas. Además de la formación técnica, los cursos incluyen módulos de habilidades sociales y empleabilidad orientados a facilitar la incorporación al mercado de trabajo.