¿Habrá Benidorm Fest 2027? RTVE analiza la situación y se pronuncia al respecto

El Benidorm Fest vuelve a sacar músculo. La quinta edición del certamen musical cerró con un 12,1% de cuota de pantalla, fue líder del día y superó los 4,1 millones de contactos durante la retransmisión de la gran final. Además, lideró en todos los públicos entre 4 y 64 años y logró un destacado 28,4% de seguimiento entre los jóvenes. En el entorno digital, el impacto también fue notable: más de 25 millones de visualizaciones y medio millón de interacciones en redes sociales.

A simple vista, son datos positivos, con una ventaja de 3,1 puntos respecto a la siguiente opción en la parrilla. Pero lo cierto es que esos 1.085.000 espectadores se quedan algo cortos, pues se trata de la final menos vista y con menos cuota de pantalla de la historia del festival. En líneas generales, esto se traduce en una caída de cinco puntos y de cerca de un millón de espectadores debido, principalmente, a la falta del factor eurovisivo.

Hay personas que solo seguían el concurso para descubrir el rostro del futuro representante de España en Eurovisión. Sin ese aliciente, el Benidorm Fest perdía uno de sus focos de interés principales. No obstante, más allá de los datos de audiencia, la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, defendió que el certamen benidormense "es un fenómeno social que va mucho más allá de la pantalla". Así, recordó que el consumo televisivo ha cambiado y que factores como la fiesta de Carnaval o San Valentín pudieron también distorsionar el dato lineal tradicional. "Si analizas la curva y los parámetros digitales, todos somos conscientes de que ahora mismo es el mayor festival de música de nuestro país", afirmó.

Debates sobre el futuro

Pero la gran pregunta que ronda actualmente es si el Benidorm Fest continuará, como mínimo, un año más. Durante la semana del festival, muchas eran las preguntas no respondidas por parte de RTVE sobre la continuidad del formato sin el tirón de Eurovisión o la posibilidad de cambiar fechas de cara a dotar a los participantes de más tiempo para preparar sus canciones y trasladar la celebración de las galas a verano. Sin embargo, todas las respuestas eran largas, prefiriendo hablar del presente que teorizar sobre el futuro.

No obstante, mientras se sucedían las galas, representantes de RTVE, del Ayuntamiento de Benidorm y de la Generalitat Valenciana se reunieron para buscar un futuro al formato. Se hablaba de hacer del Benidorm Fest un San Remo, de que la marca del concurso tomara cuerpo más allá de Eurovisión y de apostar por las carreras de los artistas seleccionados. Y con todo esto, sin necesidad de analizar métricas ni entrar a valorar la audiencia, se llegó a un acuerdo: habrá Benidorm Fest 2027.

El primero en hacerlo público fue el presidente de RTVE, José Pablo López, que aprovechó para felicitar a Tony Grox & Lucycalys por haberse convertido en "triunfadores" de la edición en "una final de ensueño". Además, destacó el "gran salto cualitativo que abre un camino propio para nuestro festival" que, según aseguró, se coloca "al mejor nivel de los grandes festivales internacionales". "Orgulloso de todo el equipo de RTVE que lo ha hecho posible con su esfuerzo y talento. Nos vemos en Benidorm en 2027", añadió.

Apoyo institucional firme

Mientras, desde la Generalitat Valenciana, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, reafirmó su respaldo al Benidorm Fest y reconoció su papel como "motor de desarrollo turístico y económico" para Benidorm y para la Comunidad Valenciana en su conjunto. "El festival se consolida así como un evento que impulsa la actividad local, atrae visitantes, proyecta la imagen de la Comunidad y contribuye a la diversificación de la oferta turística", declaró.

La titular de Turisme remarcó que, además, "contribuye a consolidar un modelo turístico basado en la diversificación de la oferta y en la generación de experiencias vinculadas a la cultura y al entretenimiento", lo que refuerza así el atractivo de la localidad durante todo el año. Asimismo, incidió en la importancia del certamen como escaparate musical de ámbito estatal: "El Benidorm Fest se ha convertido en una plataforma de gran visibilidad, situando a la Comunitdad Valenciana en el centro de la industria musical y audiovisual durante toda la semana de celebración".

Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, siguió la misma línea y valoró positivamente el "exitazo" de la quinta edición del Benidorm Fest, en la que se ha "consolidado plenamente la marca". "Va sumando ediciones y cada año mejor", celebró, remarcando, no obstante, que el objetivo debe ser "seguir mejorando" y que haya festival durante "muchos años más".