Benidorm acogerá el I Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible

El Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm albergará el próximo martes 24 de febreros el I Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO), una cita que contará con destacados ponentes y que analizará cuestiones como la gobernanza, la importancia de la red INSTO o el impacto del ecosistema turístico.

La inauguración institucional correrá a cargo del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, a las diez de la mañana y media hora después se celebrará el primer panel con el título ‘La gobernanza en clave de sostenibilidad’. En el tomarán parte el presidente de Segittur, Enrique Martínez; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

A las 11.15 horas está prevista una presentación a cargo de la Smart Office de Telefónica y a mediodía tendrá lugar el segundo panel con el nombre ‘La Red INSTO y su aportación al turismo’. En el mismo intervendrán los miembros del INSTO de Málaga y Mallorca, Ricardo Fernández y Marcos Táboas, así como Raúl Henández, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de La Laguna y director de la cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel. Este panel será moderado por Esther Welters, de Kalmas GE.

El último panel se celebrará a las 12.45 y versará sobre ‘Datos e innovación, el impacto del ecosistema turístico’. Contará con Ana B. Ramón, de la cátedra Pedro Zaragoza de Estudios Turísticos de la UA como moderadora e intervendrán en el mismo Aida García Mayor, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Benidorm; Carlos Hernández, de Hosteltur; Silvia Blasco, gerente de BeCiti y Aida Marín, de la patronal hotelera Hosbec. La clausura oficial de la jornada será a las 13.30 horas.