Benidorm acogerá el I Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible
La jornada se celebrará el martes 24 de febrero en el Salón de Actos municipal
El Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm albergará el próximo martes 24 de febreros el I Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO), una cita que contará con destacados ponentes y que analizará cuestiones como la gobernanza, la importancia de la red INSTO o el impacto del ecosistema turístico.
La inauguración institucional correrá a cargo del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, a las diez de la mañana y media hora después se celebrará el primer panel con el título ‘La gobernanza en clave de sostenibilidad’. En el tomarán parte el presidente de Segittur, Enrique Martínez; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.
A las 11.15 horas está prevista una presentación a cargo de la Smart Office de Telefónica y a mediodía tendrá lugar el segundo panel con el nombre ‘La Red INSTO y su aportación al turismo’. En el mismo intervendrán los miembros del INSTO de Málaga y Mallorca, Ricardo Fernández y Marcos Táboas, así como Raúl Henández, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de La Laguna y director de la cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel. Este panel será moderado por Esther Welters, de Kalmas GE.
El último panel se celebrará a las 12.45 y versará sobre ‘Datos e innovación, el impacto del ecosistema turístico’. Contará con Ana B. Ramón, de la cátedra Pedro Zaragoza de Estudios Turísticos de la UA como moderadora e intervendrán en el mismo Aida García Mayor, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Benidorm; Carlos Hernández, de Hosteltur; Silvia Blasco, gerente de BeCiti y Aida Marín, de la patronal hotelera Hosbec. La clausura oficial de la jornada será a las 13.30 horas.
