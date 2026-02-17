Accidente laboral
Muere tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares en Callosa d'en Sarrià
El trabajador, de 40 años, realizaba labores de mantenimiento de fotovoltaicas de una nave industrial
Un trabajador de 40 años ha muerto tras caer desde una altura de ocho metros mientras realizaba labores de mantenimiento de placas fotovoltaicas de una nave industrial en una empresa de Callosa d'en Sarrià (Alicante), según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.
Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 14 horas y el fallecimiento se produjo tras el intento de reanimación de la víctima por parte del personal sanitario, cuando el hombre estaba siendo trasladado al hospital, ya que finalmente falleció durante el trayecto.
Las mismas fuentes han precisado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Vila Joiosa está instruyendo las diligencias para averiguar el resto de detalles de este suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
- Fallece Mari Luz Navarro, concejala socialista de Benidorm
- El Ayuntamiento de Benidorm oferta 100 nuevos abonos trimestrales para el parking de l’Aigüera
- Un fondo de inversión se interesó por la deuda de 352 millones de Benidorm por Serra Gelada
- El Juzgado desahucia a dos mujeres y una menor de una vivienda en Finestrat mientras se espera un informe de vulnerabilidad
- El único apellido no español entre los 20 más frecuentes en Benidorm no es inglés ni holandés ni chino…
- Los seguidores del Benidorm Fest copan restaurantes y locales de comida rápida
- El Moralet de Benidorm, preparado para los incendios: instalan cámaras térmicas y realizan limpieza del arbolado