La ciudad inicia el calendario culinario de “Benidorm Gastronómico” 2026 con atención a diversos productos

Las XIV “Jornadas de la Cuchara” inaugurarán el calendario anual del “Benidorm Gastronómico” entre el 27 de febrero y el 8 de marzo. Tras su celebración, la programación continuará con las “VI Jornadas del Atún”, que se desarrollarán del 17 al 26 de abril.

El Centre Municipal El Torrejó ha albergado este miércoles la presentación de este primer evento del calendario anual, en la que ha participado el alcalde Toni Pérez y un conjunto de restauradores de la ciudad.

En el mes de junio se llevará a cabo el “XVI Concurso de Tapas y Pinchos”, del 19 al 28 de junio de ese mes. En septiembre, del 11 al 20, se podrán degustar las distintas propuestas del “V Concurso de Cocktails”, mientras que del 16 al 25 de octubre cobrarán protagonismo los “Arroces de la Tierra” con las XV Jornadas dedicadas a este cereal.

Pérez ha valorado que el sector de la hostelería ha sabido convertir estas “ventanas de oportunidad que nos brinda el “Benidorm Gastronómico” para, en periodos en los que la actividad turística suele registrar un descenso, insertar una acción que permita incentivar el consumo y con la que ganan todas las partes”.

Gastronomía histórica

De este modo los “establecimientos y las plantillas mantienen actividad, se mejora facturación y la clientela tiene la oportunidad de acceder a una oferta gastronómica de calidad a un precio más competitivo que en otros momentos del año, e incluso a platos que no son habituales en las cartas”, ha defendido el primer edil en la presentación.

Por último, la propuesta culinaria benidormense cierra la anualidad del 26 al 29 de noviembre, cuando se celebran las “II Jornadas Menjars del Nostre Poble”, cita prevista para promocionar la gastronomía local y que se consolida dentro del “Benidorm Gastronómico” tras su primera edición, celebrada en 2025 dentro de los actos conmemorativos del “700 Aniversari”de Benidorm.