Pedro Piqueras y su idilio de 35 años con este pueblo de Alicante: “Me parece un sitio único”

Desde que en 2023 dejara de ser el rostro de los Informativos Telecinco, Pedro Piqueras se ha prodigado poco en los medios de comunicación. Una entrevista en ‘El Hormiguero’ y algunas conferencias han marcado el devenir de estos años para el presentador más icónico de los últimos años.

Una de sus últimas apariciones fue este verano en el programa ‘A la fresca’ de Á Punt, donde el periodista recibía al equipo en uno de los pueblos más bonitos de España: Altea. El presentador es un amante de la localidad y no es extraño verlo pasear por sus tranquilas y blancas calles.

“Es como una vuelta al pasado en cierto sentido. Llevo aquí 35 años y esta parte del pueblo no ha cambiado nada, creo que eso es una virtud de Altea, que las cosas son como hace 35 años y como seguramente hace 60 y 80 años”, comenta mientras pasea por las céntricas calles de la localidad.

Piqueras explica que comenzó yendo a Altea con unos amigos que tenían en una casa en Benissa y con los que navegaba a vela, una afición que comparte con su hijo. Por eso “decidimos comprar una casita en una urbanización cerca de aquí y bueno pues me quedé, me parece un sitio único, la verdad”.

Por sus calles, el presentador habla del primer restaurante en el que comió en Altea (una pizzería del centro) y comenta cómo no hay “nada que haya hecho cambiar en esencia lo que era Altea”. Además, destaca que la gente siempre es muy amable cuando le reconoce y sentencia: “Es uno de los mejores sitios en los que se puede estar”.

Pedro Piqueras en 'Espejo público' / Antena 3

La jubilación de Pedro Piqueras

El presentador reconoce que tras dos años de retiro le resulta muy difícil no hacer nada y se dedica a dar conferencias o presentar algún acto, aunque explica que echa de menos estar en la primera línea informativa cuando hay noticias importantes. “Me gustan mucho las noticias y por un urgente, mataba casi”, comenta entre risas.

Sobre su trayectoria comenta que ha tenido suerte de “estar en el sitio y el momento adecuado y de no cometer muchos errores” y señala también que “saber irse es escoger el momento adecuado cuando ya no eres necesario, nadie es imprescindible”.

El presentador reconoce que es “moderadamente feliz” en este momento de su vida.